Neckarelz. (stk/pm) Es tut sich wieder etwas am Bahnhof in Neckarelz. Seit Mitte Januar ist der Aufzug an Gleis 1 hinter OSB-Platten verschwunden. Bahnfahrer kennen das schon aus dem Vorjahr: Der Aufzug wird erneuert.

Die Bahn spricht in einer Pressemitteilung von "mehr Komfort für Fahrgäste". "Fahrgäste profitieren damit künftig von einem verlässlicheren Betrieb der Anlage", heißt es