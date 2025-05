Mosbach/Neckarelz. (RNZ/pm) Von Dienstag, 6. Mai, bis Montag, 19. Mai, stehen Weichenarbeiten auf der Strecke zwischen Mosbach und Neckarelz an. Das bedeutet eine Vielzahl von Einschränkungen auf den Schienen. Los geht es in der Nacht von 6. (22 Uhr) auf 7. Mai (5 Uhr) mit Weichenarbeiten im Bahnhof Mosbach-Neckarelz.

Aus diesem Grund entfällt am 7. Mai je Richtung ein Pendelzug Mosbach-Neckarelz der Linie S41: 22.20 Uhr zwischen Mosbach und Neckarelz; um 22.34 Uhr von Neckarelz nach Mosbach. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) wird nicht eingerichtet, da die Stadtbahnen aus/nach Heilbronn sowie die übrigen Pendelzüge wie gewohnt verkehren.

Von 12. Mai (1 Uhr) bis 19. Mai (4.30 Uhr) finden dann Weichenarbeiten im Bahnhof Seckach statt. Es ändern sich die Abfahrtszeiten bei den Linien S1 und S2 der S-Bahn Rhein-Neckar. Diese Maßnahme hat ebenfalls Auswirkungen auf die Stadtbahnen der Linie S41 der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) im Bereich Mosbach/Neckarelz.

Die S41 entfällt von 12. bis 18. Mai, jeweils von 8 bis 22 Uhr zwischen Mosbach und Neckarelz. Zusätzlich gilt diese Einschränkung auch am 17. Mai nach 22 Uhr und bis 18. Mai (6 Uhr). In diesen Zeiträumen enden die Stadtbahnen aus Richtung Heilbronn bereits in Neckarelz und wenden dort. Auch die Pendelzüge Mosbach Bahnhof-Neckarelz entfallen. Alternativ verkehren die Züge der Linien S1/S2 von DB Regio.