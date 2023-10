Mosbach. (lah) "Was die Engländerinnen können, können wir Mosbacherinnen schon lange", erklärt Kristina Taschetta selbstbewusst, wie es zu dem ungewöhnlichen Mona-Lisa-Benefiz-Wandkalender für 2024 kam. Angeregt von der britischen Filmkomödie "Calendar Girls", übten sich auch die Mona-Lisa-Frauen als Fotomodelle. Das Ergebnis von Rudolf Landauers Fotokünsten ist nun für zehn Euro in der alten Schulturnhalle zu erwerben. Der Erlös geht an den Kindergarten St. Cäcilia. Dort sollen die Vorschulkinder bei Bedarf Schulranzen für einen gelungenen Schulstart erhalten.

Denn Erstklässler, die in der Plastiktüte ihre Hefte und Bücher transportierten, signalisierten den Mona Lisas, dass hier schnell geholfen werden sollte. Gemäß dem Motto "Mit einem Lächeln helfen" kamen sie auf die ungewöhnliche Kalender-Fotoaktion. Doch ganz so weit wie ihre Vorgängerinnen aus Yorkshire gingen die Mosbacherinnen dann doch nicht. Obschon einige nichts dagegen gehabt hätten.

Wie auch immer, die Hüllen sind nicht gefallen. Stattdessen posieren die Damen mit ihren Lieblingszutaten. "Ich habe Pannacotta rausgesucht", erklärt Taschetta. Andere Frauen begaben sich auf Evas Spuren und griffen zum Apfel. Auch Bärlauch, Kräuter und scharfe Chillies spielten bei Rudolf Landauers Fotoshooting in der Mona-Lisa-Küche eine wichtige Rolle. Danken wollen die Calendar Girls auch der Druckerei Laub in Dallau, die mit einem finanziellen Entgegenkommen das Projekt in dieser Form erst ermöglichte.

Wer den Kalender gegen eine Spende in Höhe von zehn Euro erwerben möchte, kann dies unter der Woche in der "Cantina" der Mona Lisas in der alten Schulturnhalle neben dem Landratsamt in Mosbach tun. Zudem wollen die Frauen den Kalender an Samstagen am Rathaus anbieten. Zwar gibt es darin keine Rezepte, doch einen lebensweisen Ratschlag "für Frauen, bei denen Schönheit kein Alter kennt". Als Zutaten empfehlen die Mona Lisas unter anderem: "Einen Löffel Herzenswärme, ein Päckchen Liebe, ein gutes Gramm Aufmerksamkeit, eine große Portion Zuwendung und eine Handvoll Köstlichkeiten."