Die Freiheit von Stift und Papier geht der in Basel geborenen Künstlerin Esther Ernst über alles. Von ihren Alltagserkundungen, etwa in Istanbul, fertigt sie kartografisch anmutende XXXL-Skizzen an, die aktuell im Alten Schlachthaus, dem Mosbacher Domizil des Kunstvereins Neckar-Odenwald, zu sehen sind. Foto: Peter Lahr