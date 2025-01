Mosbach. (pm) In den Nächten von Montag bis Donnerstag, 3. bis 6. Februar, jeweils von 21 bis 6 Uhr, sperrt die DB InfraGO aufgrund von Instandhaltungsarbeiten auf täglich wechselnden Teilabschnitten ein Gleis der Strecke zwischen Mosbach und Heilbronn. Betroffen ist am 3., 4. und 5. Februar jeweils ab 21 Uhr auch die Linie S 41.

> 3. Februar, S41: Zwei Verbindungen je Richtung entfallen im Abschnitt Mosbach – Neckarelz, eine Verbindung entfällt im Abschnitt Mosbach – Bad Friedrichshall, eine Verbindung Heilbronn/Willy-Brandt-Platz – Mosbach entfällt komplett. Es entfallen folgende Verbindungen: Mosbach (Baden), 21.20 Uhr – Mosbach-Neckarelz, 21.24 Uhr; Mosbach (Baden), 22.20 Uhr – Mosbach-Neckarelz, 22.24 Uhr; und die Abfahrt von Mosbach (Baden), 22.42 Uhr, ab Bad Friedrichshall, 23.07 Uhr, nach Heilbronn Hbf/Willy-Brand-Platz fährt diese Stadtbahn. Außerdem entfällt die Verbindung Heilbronn Hbf/Willy-Brandt-Platz, 21.18 Uhr, – Mosbach, 22.16 Uhr. Folgende Verbindungen verkehren: Mosbach-Neckarelz, 21.34 Uhr, – Mosbach, 21.38 Uhr, und Mosbach-Neckarelz, 22.34 Uhr, – Mosbach, 22.38 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

> 4. Februar: S41: Der Abschnitt Mosbach – Neckarelz entfällt ab 21 Uhr komplett. S 41/S 42: Von 21 Uhr bis 0 Uhr gibt es Einschränkungen zwischen Neckarsulm und Bad Friedrichshall.

> 5. Februar: S41: Der Abschnitt Mosbach – Neckarelz entfällt ab 21 Uhr komplett. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Fahrgästen wird empfohlen, sich tagesaktuell über Verbindung zu informieren und die Informationsaushänge an den Haltestellen zu beachten.

Info: www.avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft

Update: Freitag, 31. Januar 2025, 17.15 Uhr

Bahn baut wieder, Züge fallen aus

Mosbach. (pm) In der Nacht vom Donnerstag, ab 21 Uhr, auf Freitag, 24. Januar, bis 5 Uhr, sperrt die DB InfraGO aufgrund von Instandhaltungsarbeiten verschiedene Gleisabschnitte der Bahnstrecke zwischen Mosbach und Heilbronn.

Aus diesem Grund kommt es am Donnerstag auf der Stadtbahnlinie S41 ab ca. 20.30 Uhr zu Teilausfällen im Abschnitt Mosbach-Neckarsulm. Die Linie S42 entfällt ab ca. 21 Uhr im Abschnitt Bad Friedrichshall-Neckarsulm. Der Frühverkehr kann ebenfalls betroffen sein. Die Abfahrtszeiten im Abschnitt Neckarsulm-Heilbronn Hauptbahnhof sind an diesen Abenden verändert, um lange Übergangszeiten vom oder zum Schienenersatzverkehr zu vermeiden.

In den Nächten von Freitag bis Sonntag kommt es jeweils von 21 bis 5 Uhr wieder zu Einschränkungen im Bereich Neckarelz durch Instandhaltungsarbeiten. Aus diesem Grund muss der Abschnitt Neckarelz-Mosbach der S41 am 24. und 25. Januar ab 21 Uhr entfallen.

Die Stadtbahnen enden bzw. beginnen in Neckarelz, ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Zudem kommt es an beiden Tagen in Richtung Neckarelz bereits ab Bad Friedrichshall zu Einschränkungen: S41 (Zugnummer 85737 und 85739), Abfahrt in Heilbronn Hbf. 21.18 Uhr, 22.18 Uhr. Reisende müssen in Bad Friedrichshall (Ankunft 21.47 Uhr / 22.47 Uhr) warten, bis die Stadtbahn aus der Gegenrichtung eingetroffen ist, und verkehren im Abschnitt Bad Friedrichshall-Neckarelz somit ca. 30 Minuten später als üblich. S41 (Zugnummer 85741), Abfahrt in Heilbronn Hauptbahnhof 23.18 Uhr, vorletzter Zug in Richtung Neckarelz, endet bereits in Bad Friedrichshall (Ankunft 23.47 Uhr), Ersatzbus Bad Friedrichshall-Mosbach Bhf.