Seit 2017 sei sie auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger gewesen, berichtet die Dermatologin. 2019 hatte sie mit Philipp Amann und Lisa Beckenbach zwei geeignete Hautärzte gefunden. "Wir waren schon in der Planung zur Übernahme, als Corona dazwischenkam. Da haben wir kalte Füße bekommen, niemand wusste ja, was mit der Pandemie alles auf uns zukommt", sagt Amann.

Zuletzt seien zwischen 1500 und 1600 Kassenpatienten sowie 200 bis 250 Privatpatienten im Quartal zu ihr gekommen – manche über Jahre hinweg. Zum Abschied bekam die Medizinerin zahlreiche Briefe mit Danksagungen – auch eine Überraschung war dabei. "Das hat mich schon gerührt. Einer hat sogar 50 Euro in die Karte gelegt", erzählt Siefert und lacht. Sie ist froh, dass ihre Patienten auch in Zukunft an Ort und Stelle versorgt werden können.

"Mir war es sehr wichtig, dass es hier weitergeht", sagt Siefert und lässt ihren Blick durch das Behandlungszimmer schweifen. "Einfach Schlüssel rum und Ende – das wäre doch schade gewesen." Am 2. Januar 1997 öffnete Siefert ihre Praxis in Mosbachs Innenstadt. Wie viele Patienten sie seitdem von Warzen und Pilzen befreit hat, wie oft sie Gewebeproben untersuchte und Hautkrebs entdeckte, kann die Eberbacherin nicht sagen. "Es waren viele."

Den Ruhestand will die 60-Jährige vornehmlich der Familie widmen. Am Dienstag ist ihr letzter Arbeitstag, nach Ostern übernimmt das Heilbronner Ärzte-Paar Prof. Dr. Philipp Amann und Lisa Beckenbach die Praxis.

Mosbach. Mit guten Erinnerungen blickt Dr. Sabine Siefert auf die vergangenen 26 Jahre in Mosbach zurück. "Mein Beruf, vor allem den Patienten zu helfen, hat mir immer Freude bereitet." Trotz vieler Herausforderungen sei sie jeden Morgen gerne in ihre Praxis in der Hauptstraße gekommen, um für die Menschen da zu sein. "Aber es ist auch gut, dass das Buch jetzt zu geht und ich mehr Luft für andere Dinge habe", sagt die Hautärztin.

Von Caspar Oesterreich

"Wir haben sehr lange mit dem Gedanken gespielt, uns selbstständig zu machen, und sind uns sicher, jetzt den richtigen Schritt gegangen zu sein", meint Beckenbach. Die Öffnungszeiten sowie die offene Sprechstunde jeden Mittwoch wollen die beiden Nachfolger beibehalten. Auch die zwei Mitarbeiterinnen von Siefert werden übernommen, zwei weitere zudem eingestellt.

"Wir erweitern auch das medizinische Spektrum und schaffen neue Geräte für die Praxis an", sagt Amann. Der Schwerpunkt liege aber weiterhin im operativen Bereich. Nach Ostern ist die Wiedereröffnung geplant, wenn alle Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind.

Lisa Beckenbach studierte Medizin in Heidelberg, bevor sich ihre Ausbildung zur Fachärztin am SLK-Klinikum Heilbronn anschloss. Mittlerweile hat die 39-Jährige dort nicht nur jahrelange Erfahrung im Bereich der allgemeinen Hauterkrankungen sowie der Dermato-Onkologie gesammelt. Umfassende Weiterbildungen und Zertifizierungen machen sie auch zu einer Spezialistin der kosmetisch-ästhetischen Dermatologie. Zudem ist sie Prüfärztin für klinische Studien.

Philipp Amann ist wie seine Lebensgefährtin Facharzt für Dermatologie und Venerologie, außerdem für Allergologie, Phlebologie und Berufsdermatologie. Auch er studierte Medizin in Heidelberg, bevor er sich in Aachen und Heilbronn zum Facharzt ausbilden ließ. Forschungsaufenthalte absolvierte der 38-Jährige am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und der Columbia University in New York. Seine Habilitation legte Amann an der RWTH Aachen ab.

Als langjähriger Oberarzt am SLK-Klinikum habe er umfangreiche Kenntnisse im Bereich der plastisch-rekonstruktiven Dermatochirurgie gewonnen und mehr als 6000-mal operiert. Zudem war er Sprecher des angegliederten Allergiezentrums Heilbronn-Franken sowie stellvertretender Sprecher des berufsdermatologischen Zentrums.

Trotz aller Erfahrungen: "Wir sind natürlich aufgeregt", sagen Beckenbach und Amann mit Blick auf ihre eigene Praxis. "Das ist schon anders als die Arbeit im Krankenhaus", weiß Sabine Siefert. "Man hat viel mehr Bürokratie zu erledigen", ist sich Amann sicher.

"Aber dafür ist der Kontakt mit den Patienten ein anderer, die Menschen kommen immer wieder, während man sie in der Klinik meist nur einmal sieht", ergänzt seine Partnerin. "Das wird mit Euch schon alles klappen", zeigt sich Sabine Siefert mit Blick auf ihre Nachfolger überzeugt.

Weitere Infos: www.hautaerzte-mosbach.de