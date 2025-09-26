Haftstrafen für geständige Drogendealer
Vier junge Männer gestanden bandenmäßigen Handel mit Kokain und Marihuana. Die Strafen reichen von zweieinhalb bis sieben Jahren plus Entziehungsanstalt.
Von Jörn Ludwig
Mosbach. Mit den erwarteten Schuldsprüchen ging am Freitagnachmittag am Mosbacher Landgericht die erst am Tag zuvor begonnene Hauptverhandlung gegen vier junge Männer zu Ende, die gestanden hatten, schwunghaften Handel mit Kokain und Marihuana betrieben beziehungsweise Beihilfe dazu geleistet zu haben.
