Mosbach. (cao) Das erste Mal hallten die Sirenen um kurz nach 10 Uhr durch das Quartier an der Bachmühle. Und etwa 70 Minuten später dann noch einmal. Gleich doppelt hat ein Feueralarm am Sonntagmorgen die Abteilung Mosbach-Stadt der freiwilligen Feuerwehr gefordert.

Um 10.04 ging die erste Meldung in der Leitstelle ein, und die Brandbekämpfer rückten sofort mit dem ersten Zug aus. Die Drehleiter, zwei Löschfahrzeuge und der blinkende Mannschaftstransportwagen zogen die Blicke der Passanten im Gartenweg auf sich, unter Atemschutz stieg ein Trupp hinter der Glasfassade die Treppen zur Mediathek hinauf. Nach kurzer Begehung des Gebäudes konnte Kommandant Detlev Ackermann Entwarnung geben: "War nur ein Fehlalarm."

Dass er anderthalb Stunden später dasselbe noch einmal sagen würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand. Gegen 11.15 Uhr löste die Brandmeldeanlage erneut einen Alarm aus – und die Feuerwehr rückte abermals an. Diesmal ließ die Entwarnung etwas länger auf sich warten, als Ursache der Fehlalarme wurde ein technischer Defekt an einem Melder in der Mediathek diagnostiziert. Dieser müsse nun vom Hausmeister ausgetauscht werden, "der ist jetzt auf dem Weg", erklärten Ackermann und dessen Stellvertreter Peter Zepf.