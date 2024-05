Mosbach. (schat) Eine Runde geht noch – so wie bei "Breakdance" oder im "Freestyle-Jumper" üblich und stets launig angekündigt, dreht auch das Frühlingsfest eine letzte Schleife. Nach vier bewegten Feiertagen mit unzähligen Besucherinnen und Besuchern in der Mosbacher Innenstadt wird heute das Festfinale eingeläutet, noch einmal mit Livemusik vor illuminierter Fachwerkkulisse am Marktplatz. Ab 20 Uhr sind es "Another Livetime", die schon mit Hot Chocolate und Kool & The Gang getourt sind und musikalisch den Deckel drauf machen dürfen.

Bis dahin darf natürlich ein letztes Mal der Rummel genossen werden, der – in der ganzen Innenstadt verteilt – seit Vatertag für besondere Unterhaltung und Erlebnisse sorgt. Es ging und geht rund in Mosbach, zumal auch die Wettergötter in Feierlaune sind. Vor allem bei den abendlichen Open-Air-Konzerten in der Mitte der Stadt war jeweils mächtig was los, vor allem am Freitag war’s am Marktplatz pickepackevoll. An den Ständen und in den Zelten herrschte entsprechend reger Betrieb, über schleppende Umsätze dürfte sich keiner der (zum Gutteil ehrenamtlich aktiven) Verpflegungsdienstleister beschweren können.

Update: Sonntag, 12. Mai 2024, 18.14 Uhr

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Kapelle spielte "Musi mit Herz", die Sonne lachte, der Marktplatz war schon gut gefüllt – viel stimmiger kann man ein Frühlingsfest kaum eröffnen. Seit gestern wird in Mosbach gefeiert, ausgelassen und ausdauernd der Frühling zelebriert. 51 Jahre nach seiner Geburtsstunde gibt’s das größte Mosbacher Fest in XL-Version, bis Montagabend lockt die Innenstadt mit besonderem Unterhaltungswert.

Der Fassbieranstich als Startschuss der Traditionsveranstaltung wurde dabei zu einer Doppel-Premiere. Denn der neue Vorsitzende der festveranstaltenden Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv", Maik Heins, durfte das erste Mal das große Fest als offiziell eröffnet erklären.

Und Markus Mittmesser (Oess und Bulling Getränke) durfte als Stifter des danach munter fließenden Hopfentrunks in seiner Funktion als Fassanstichhelfer Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp anleiten und unterstützen. Im zweiten Anlauf saß der Hahn, gemeinsam mit "Mister Frühlingsfest", Marktorganisator Ingbert Reimund, stieß das Trio auf gute Festtage an.

Die Vorzeichen dafür sind durchaus vielversprechend. "Die Wetterprognosen sind prima und der Weg zum Fest ist auch wieder frei", so Julian Stipp in Bezug auf die Gunst des Wettergotts und der noch rechtzeitig erledigten Baustellenauflösung auf der B 27. Der Oberbürgermeister wünschte sich ein friedliches Fest und stellte klar: "Jeder, der das nicht möchte, soll einfach wegbleiben."

Sein Dank galt Mosbach Aktiv für die Organisation des Frühlingsfests und allen weiteren Beteiligten, die sich für dessen Gelingen einbringen. Neben dem aktuellen Vorsitzenden lobte Stipp auch dessen Vorgänger Holger Schwing, der über viele Jahre maßgeblich in der Fest-Verantwortung war und dabei Großes geleistet habe.

Maik Heins hatte zuvor bereits die Unterstützung von vielen Seiten für das diesmal fünftägige Fest gewürdigt: "Mein Dank geht an alle, die dazu beitragen, dass wir das Frühlingsfest so feiern können wie es ist." Besondere Erwähnung fanden dabei neben dem technischen Support durch die Firma Live-Art vor allem auch die vielen Ehrenamtlichen, die sich an den Ständen der Mosbacher Vereine engagieren.

"Da ist schon vor dem Auftakt ganz viel Schweiß geflossen", anerkannte der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende. Auch für Stephan Kunberger, der seit vielen Jahren im Hintergrund für möglichst geräuschlose Abläufe bei der Festvorbereitung sorgt (wie berichteten), und Marktbeschicker Ingbert Reimund gab’s ein Extralob von Heins.

Die hatten ihre Hausaufgaben zu diesem Zeitpunkt längst erledigt, die Fahrgeschäfte liefen, die Stände waren bestückt. "Natürlich gibt’s während der Festtage an der ein oder anderen Stelle immer mal wieder was zu klären oder zu helfen, aber das kriegen wir auch immer hin", sagt Markt-Routinier Reimund.

Das Fest-Paket, das unter Regie von Mosbach Aktiv geschnürt wurde, kann sich jedenfalls sehen lassen: Bei den Fahrgeschäften ist von hoch hinaus über wild durcheinander bis gemütlich rundrum alles dabei. Und auch kulinarisch bietet sich reichlich Auswahl, von Festklassikern bis zu hippen Neukreationen wie Torpedo-Kartoffeln und Co.. Rund um den Marktplatz ist das Revier u.a. für die Mosbacher Vereine reserviert, mit Ständen präsent sind hier der FV Mosbach, die Sängerinnen und Sänger des MGV "Frohsinn" mit Harmonixen und Troubadix, Round Table und Ladies Circle sowie die Handballer des TV Mosbach. Am AWG-Parkdeck bewirtet am Samstag und Sonntag zudem der Musikverein Mosbach.

Apropos Musik. Die gibt’s beim Frühlingsfest natürlich auch wieder satt: Auf die Hüffenhardter Feuerwehrkapelle, die den Auftakt am Marktplatz musikalisch begleitete, folgt eine ganze Reihe an Live-Acts. Heute Abend entert "Extreme" die große Bühne, am Samstag sind der Musikverein Herbolzheim, Saxophonist und Sweat am Start. Den verkaufsoffenen Sonntag bereichern musikalisch die New Orleans Gumbo Crabs, die TBL Big Band und Diggin Treasure. Das Finale am Montagabend übernehmen Another Livetime.

Update: Donnerstag, 9. Mai 2024, 19.20 Uhr