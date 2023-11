Neckarelz. (RNZ) Die Schlittschuhe dürfen schon mal aus dem Keller geholt, Handschuhe und Mütze bereitgelegt werden. Unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen wird auf dem Messplatz in Neckarelz eine Eisbahn eröffnet, die dann bis Ende Januar ein besonderes Wintervergnügen bieten soll.

"Die Eisbahn wird am 27. Dezember um 16 Uhr von Stadtrat Manfred Beuchert eröffnet. Ab 17 Uhr lädt Regenbogen2 zur Eröffnungsveranstaltung ein", erklärt Jonas Backfisch, der für die Organisation und den Betrieb der Eisbahn verantwortlich zeichnet. Der Eintritt auf das Gelände ist am Eröffnungstag (und auch an den weiteren Tagen) kostenlos, für die Nutzung der Bahn ist eine Gebühr zu entrichten.

Backfisch hat nicht nur alle Rahmenbedingungen geklärt, sondern inzwischen auch eine Gutscheinaktion gestartet: Ab sofort können bei der Tourist Information am Mosbacher Marktplatz Eisbahn-Gutscheine erworben werden. "Diese sind auf dem gesamten Eisbahngelände für Tickets, Speisen oder Getränke einlösbar", erläutert Backfisch. Der Betrag ist dabei frei wählbar (Mindestwert zehn Euro).