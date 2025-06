Ettlingen/Mosbach. (zg) Beim diesjährigen Verbandstag des Badischen Chorverbandes (BCV) in Ettlingen gab es einschneidende Veränderungen: Nach 19 Jahren übergab Josef Offele die Amtskette des Präsidenten an Hans Jürgen Pütsch. Offeles Wirken wurde insbesondere von Alt-Bundespräsident Christian Wulff als Präsident des Deutschen Chorverbandes (DCV), gewürdigt.

Wulff b appellierte an die Mitglieder der Chöre, sich für Demokratie einzusetzen. "Die Chöre sind ein wichtiger Teil der Demokratie", stellte er fest. "Sie können dazu beitragen, Hass in der Gesellschaft zu bekämpfen." Denn wer im Chor singt, müsse über Empathie verfügen, der müsse auf andere hören, sich in andere hineinfühlen können.

Zu einer der ersten Amtshandlungen des neu gewählten BCV-Präsidenten Hans Jürgen Pütsch zählte die Ernennung von zwei Ehrenmitgliedern. Zu diesen gehört die Mosbacherin Claudia Starke. Claudia Starke war zwölf Jahre lang, von 2012 bis 2024, Vorsitzende des Chorverbandes Mosbach. Außerdem ist sie seit vielen Jahren als Pressereferentin des Chorverbandes Mosbach tätig. Auch beim Badischen Chorverband war sie als Verbandsreferentin im Präsidium aktiv.