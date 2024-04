Mosbach. (schat) Für Kranführer Lukas Klüdtke war’s eine leichte Übung, für den Rotary Club Neckar-Odenwald-Kreis – und auch für die Stadt Mosbach – was ganz Besonderes. Kurz vor acht Uhr rollten am Montagmorgen Schwerlastkran und Tieflader auf dem Marktplatz an, eine Stunde später stand der stattliche Maibaum. In der Großen Kreisstadt hat die Tradition des Maibaumstellens lange geruht. "Früher gab’s immer einen Baum an der Bleichwiese, aber das ist schon sehr lange her", erinnert sich Mosbach-Kenner und Stadtführer Bert Hergenröder.

Die Tradition wiederbelebt und den Maibaum in die Mitte der Altstadt gebracht haben nun die Rotarier, die am Montagmorgen mit vereinten Kräften mit anpackten. Nachdem die gut 20 Meter lange Fichte aus dem Hasbachtal mit bunten Bändchen und selbst gebautem Kranz adäquat geschmückt war, ging’s von der Horizontalen in die Vertikale. Den rund 600 Kilogramm schweren Baum bugsierte Kranführer Klüdtke routiniert in die massive Halterung in der Marktplatzmitte, mit reichlich Keilen wurde der neue Blickfang fixiert.

Nun soll der Baum schon bald reichlich Gesellschaft bekommen – am heutigen Dienstag lädt der Rotary-Club ab 17 Uhr zum Maibaumfest, die Bewirtung übernehmen die Rotarier, den musikalischen Rahmen gestaltet zunächst die Stadtkapelle Mosbach, ab 19 Uhr ist dann die Band "Weddes und Toffi" am Start.

RC-Präsident Dr. Jens Kleine freut sich auf zahlreiche Gäste am Mosbacher Maibaum. "Mit einem Überschuss aus der Veranstaltung helfen wir finanziell dort, wo Hilfe gebraucht wird", betont Kleine den Benefizcharakter des neuen Events in Mosbachs Mitte.