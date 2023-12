Von Peter Lahr

Mosbach. "Der bunte Mix von Geschichte und Geschichten", er führt dazu, dass Landrat Dr. Achim Brötel schon seit Langem ein "bekennender Fan" des RNZ-Heimatkalenders ist und sich in die große Schar der treuen Leser einreiht. Doch auch bei Autorinnen und Autoren erfreut sich das "Fortsetzungsbuch zur Regionalgeschichte" einer großen Beliebtheit.

Wie sonst ließe sich erklären, dass mit "Unser Land 2024" bereits die 39. Auflage erscheint (davon die 34. unter der Ägide der RNZ). Auf 304 Seiten schrieben 75 Ehrenamtliche 84 Beiträge über die Kulturlandschaften Neckartal, Odenwald, Bauland und Kraichgau – darauf verweist der Untertitel explizit.

Betreut vom bewährten Herausgeber-Trio um Schriftleiter Gerhard Layer blieb man auch in der aktuellen Ausgabe dem Erfolgsrezept treu und stellte eine bunte Mischung aus exakt recherchierter Geschichte und eher heiteren Histörchen zusammen. Mundartliches lädt zum Schmunzeln und Nachdenken ein, zahlreiche Fotografien und Abbildungen verführen bereits beim ersten Durchblättern zu einem Zwischenstopp. Apropos Stopp.

Einen Schwerpunkt bilden diesmal Eisenbahn-Geschichten. Auch Kleindenkmale und erstaunliche Persönlichkeiten bevölkern das Paperback-Werk, dessen traditionelles Titelbild diesmal in Türkis als Grundfarbe prangt. Mit-Herausgeber Karl Heinz Neser lädt aus Anlass des 1250. Jubiläums zu einem kurzen Gang durch die Geschichte Obrigheims ein.

Sein "Kollege" Dr. Karl Wilhelm Beichert präsentiert zum Intro das Braunkehlchen. Der Vogel des Jahres 2024 ist auf extensiv genutzte Wiesenflächen angewiesen, soll er eine Zukunft in unserer Kulturlandschaft haben.

"All diese Beiträge schlagen Brücken vom Gestern zum Heute und stärken das Geschichtsbewusstsein", erklärte Gerhard Layer bereits bei der offiziellen Präsentation Mitte Oktober in Obrigheim. Dass der Brückenschlag bei diversen Eisenbahnprojekten der Vergangenheit durchaus wörtlich zu nehmen ist, wird schnell klar. Vom Kloster auf dem Heiligenberg ist es ein kleiner Sprung zum Kirchheimer Bahnhof, der 1865 eröffnet wurde – inklusive Foto von der imposanten, stählernen Bürgerstraßenbrücke von 1904.

Auf der einstigen "Entenmörder-Strecke" tummeln sich seit 40 Jahren Wanderer und Radfahrer. Vorbei am "Bahnhof Finkenhof" geht die Lesereise weiter zur Bahnstrecke Amorbach-Walldürn, die seit 125 Jahren die Region an die große weite Schienennetzwelt anbindet. "Verblichene Schönheiten" lassen sich dagegen entlang der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Meckesheim und Wiesloch entdecken.

Kleine Denkmale am Wegesrand stehen ebenfalls im Zentrum mehrerer Artikel. Bislang unkatalogisierte Sühnekreuze aus dem kleinen Odenwald wechseln mit vergessenen Stundensteinen und dem "Hannjörgkreuz", das an einen verunglückten Waldarbeiter erinnert. Grenzsteine führen ins Trienzbachtal und ein "weißer Stein" in Stein am Kocher strahlt dank des Einsatzes der Heimatpflege wieder in seiner namensgebenden Farbigkeit.

Sakrale Themen führen nicht nur in den einstigen Wallfahrtsort Schloßau, sie laden auch zum Herbolzheimer "Käppele" ein und berichten von einem gänzlich sakralen "Engel" am Hof des Kurfürsten. Dass sogar Tiffany-Fenster mitunter einen Ortswechsel vollziehen, zeigt sich bei zwei Abendmahl-Fenstern, die von Trienz nach Fahrenbach "wanderten". Der Leser lernt den Mudauer Altar-Maler und Bildhauer Nicolaus Hooff (1722-1785) kennen und den vor 300 Jahren verstorbenen Johann Michael Speicher, der Mosbachs erster katholischer Schultheiß nach der Reformation war.

Wenn wir schon bei den Persönlichkeiten sind: Juliana von Stockhausen (1899-1998) veröffentlichte mit 18 Jahren ihren ersten Roman, in die "Getreidegasse 268" führt die Lehrerin und Schriftstellerin Irmgard Rippberger-Gatscha (1923-2005); MdB Fritz Baier (1923-2012) genoss es sichtlich, vor der New Yorker Wolkenkratzer-Silhouette fotografiert zu werden.

Höher hinaus – und zwar bis zum Mond – kam da nur der aus Rot stammende Raketenspezialist Rudi Beichel (1913-1999), der nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit Wernher von Braun in den USA eine zweite Karriere startete, die Jupiter-Trägerrakete mitentwickelte und das Saturn-Programm mitkonstruierte. Bleibt nur noch zu klären, ob in Oberdielbach - trotz oder wegen des Ortsteil-Namens – tatsächlich die Post abgeht. Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Ein Monatskalendarium mit den Heiligennamen, Bauernregeln, Wettervorhersagen sowie Hinweisen zur Gartenarbeit rundet den abwechslungsreichen Jahresbegleiter ab.

Info: Der RNZ-Heimatkalender "Unser Land 2024" ist in allen Geschäftsstellen und im Buchhandel erhältlich. ISBN 978-3-936866-75-9.