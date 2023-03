Von Heiko Schattauer

Mosbach. Ein wenig lacht das Auge wieder, ein wenig weint es nach wie vor. Der beliebte Mosbacher Stadtlauf wird dieses Jahr nicht in der Form für Bewegung sorgen, wie man es seit vielen Jahren gewohnt ist. Die ausrichtenden Vereine LAZ Mosbach/Elztal und VfB Waldstadt haben das bereits vor geraumer Zeit bekannt gegeben, organisatorische Gründe als Auslöser für die Absage genannt.

Ein kleines Türchen hatte man sich dabei aber offengelassen; zumindest für die zuletzt stark nachgefragten Schülerläufe wollte man nach einer kleinen Veranstaltungslösung suchen. Die hat man offenbar gefunden, am Samstag, 24. Juni soll es nun also eine abgespeckte Version des Stadtlaufs als Schülerlauf-Wettbewerb im Elzstadion Neckarelz geben.

"Der Charakter ist natürlich ein anderer als beim normalen Stadtlauf", räumt Philipp Parzer als Sprecher des Leichatathletikzentrums Mosbach/Elztal ein. Der außergewöhnliche Charme einer Laufveranstaltung, die mehrere Generationen (gleichzeitig) in Bewegung und dabei viel Leben in die historische Altstadt und vor allem an den Marktplatz bringt, fehlt bei der Alternativveranstaltung im großen Rund des Elzstadions, das weiß auch Parzer.

"Dafür können die Eltern und Zuschauer die Läuferinnen und Läufer nun die ganze Zeit verfolgen", verweist der passionierte Läufer auf die Vorzüge des kleinen Stadtlaufs auf der Tartanbahn. Die organisatorischen Hürden eines großen Laufevents in der Innenstadt stellen sich den Ehrenamtlichen von LAZ und VfB beim Wettbewerb im Sportstadion nicht in den Weg.

"Dadurch ist es uns erst möglich, die Veranstaltung auch mit einer reduzierten Helferzahl zu realisieren", sagt Philipp Parzer. Den Schülern, die sich gerade beim letzten echten Stadtlauf 2022 mit 450 Teilnehmern so stark aktiv gezeigt hatten, wollte man auch diesmal ein Bewegungsangebot liefern. Das sei nun möglich, wenn auch in anderer Form.

Der Stadtlauf kommt damit übrigens erstmals in seiner Geschichte (die mit Unterbrechungen seit den Achtzigerjahren läuft) in den Stadtteil Neckarelz an. Dort werden bekanntlich 1250 Jahre des Bestehens gefeiert, eine weitere bewegende Veranstaltung passt da gut in den Terminkalender.

In dem findet sich just am Wochenende des Stadtlaufs das große Neckarfest, das Neckarelz gemeinsam mit Neckarzimmern und Obrigheim feiert. Nach dem Lauferlebnis im Elzstadion lässt sich die eigene Leistung dann also bei Bedarf auch noch ein bisschen in Gemeinschaft feiern.