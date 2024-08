Neckarelz. (schat) Dass man im Seniorenheim "Tannenhof" weiß, wie man Feste feiert, ist keine neue Erkenntnis. Und regelmäßig wirken derlei Feierlichkeiten auch auf erfreuliche Art und Weise nach. So wie auch nun wieder beim Benefizkonzert mit der Mosbacher Kultband "The Bautzy’s". Gründungsmitglied Hartmut Landhäußer fasste am Ende des heißen Nachmittags und Abends blumig zusammen: "So wie bei uns der Schweiß in Strömen geflossen ist, so flossen die Spenden für den guten Zweck."

In der Tat: Am Ende kamen als Erlös der Veranstaltung 4000 Euro zusammen, die Organisatoren und Verantwortliche nun an den Verband Pro Retina Deutschland e.V. weitergaben. "Wirklich begeistert" zeigte sich Maria-Luise Wipfler als Landesansprechpartnerin der Selbsthilfevereinigung von Menschen mit Netzhautdegenerationen bei der Übergabe des symbolischen Schecks im Tannenhof.

Mit der finanziellen Unterstützung wolle man unter anderem die Forschung im Bereich dieser (oft nicht heilbaren) Erkrankungen vorantreiben, zudem das Hilfsnetzwerk für Betroffene stärken. Letzteres nutzt auch die Familie Krattinger aus Neckarelz, deren beide Söhne an einer Netzhautdegeneration leiden, deren Sehvermögen nach und nach schwindet.

Und über sie war auch die Verbindung zu Pro Retina zustande gekommen, respektive die Idee, den Erlös der Benefizveranstaltung an diese Selbsthilfevereinigung zu spenden. "Uns haben die Selbsthilfegruppen schon viel für den Umgang mit der Krankheit im Alltag geholfen", berichtete Wolfgang Krattinger am Rande der Spendenübergabe. "Auch der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen ist natürlich sehr wichtig", ergänzte Maria-Luise Wipfler.

Voll hinter der Benefizaktion standen derweil nicht nur Heimleiter Hans-Jürgen Mössner und die Bautzy’s. Auch die Physiotherapiepraxis Oliver Emmerling und vor allem der Heimbeirat des Seniorenheims, vertreten durch die Sprecherinnen Olga Lederer und Ingeborg Ihrig, waren schnell Feuer und Flamme. "Da stellt man sich doch gern in den Dienst der guten Sache", bekräftigte einmal mehr Hartmut Landhäußer, was für alle Beteiligten galt.