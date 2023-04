Von Stephanie Kern

Diedesheim. Es ist eine bewegende Familiengeschichte, eine bewegende Firmengeschichte, die Götz Goob zu erzählen hat. 141 Jahre lang war der Baustoffhandel Goob in der Hand seiner Familie. Nun verkauft Götz Goob das Unternehmen an ZG Raiffeisen.

"Am wichtigsten ist mir eigentlich der Dank an meine Mitarbeitenden und an die treuen Kundinnen und