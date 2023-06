Von einem "regelmäßig gut besuchten" Freibad berichtet man auch in Schefflenz. Die Resonanz sei gleichbleibend auf gutem Niveau, was die Verantwortlichen vor Ort durchaus zufrieden stimmt.

Dem Wetter entsprechend eitel Sonnenschein herrscht in Schwarzach. Das komplett sanierte Freibad – im Frühsommer 2022 wiedereröffnet – wird gut angenommen, die Besucherzahlen stimmen. "Mit Beginn der Pfingstferien ist die Frequenz noch mal gestiegen", lässt Schwarzachs Hauptamtsleiter Andreas Zettl wissen: "Die Daheimgebliebenen nehmen unser Angebot gerne an." Vor allem viele Familien mit Kleinkindern fänden sich bei einer Wassertemperatur von ca. 24 Grad aktuell im Freibad, fast täglich seien zudem die "Frühschwimmer" anzutreffen. Punkt neun steht bei Bad-Öffnung dann laut Zettl eine Gruppe von immerhin 15 bis 20 Frauen und Männern parat, die in der Folge dann ausdauernd ihre Bahnen im Wasser ziehen.

Weniger gut fällt die erste Zwischenbilanz in Gundelsheim aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Besucherzahlen deutlich gesunken: Wurden im Mai 2022 noch 5300 Gäste gezählt, waren es in diesem Jahr nur 2500. Als Erklärung für den Rückgang führt man die ungünstige Witterung zum Monatsbeginn an. Mit steigenden Temperaturen und zunehmenden Sonnenstunden habe sich nun auch wieder die Gästefrequenz normalisiert.

Von "zufriedenstellenden" Besucherzahlen berichten gegenüber der RNZ die Stadtwerke Mosbach für das "faMos". Wie das Terrassenfreibad in Gundelsheim öffnete das Mosbacher Freizeitbad bereits am 1. Mai. Die ersten Tage spielte das Wetter noch nicht ganz wie gewünscht mit, was den leichten Rückgang der Besucherzahlen im Mai erklärt – statt 11.800 (Mai 2022) fanden in diesem Mai 11.300 Badegäste den Weg ins faMos.

Region Mosbach. (schat/nisi) So staubtrocken und warm, wie der Mai sich zuletzt gezeigt hat, so geht’s im Juni gerade weiter. Eher ungünstig für Wald, Feld und Flur, aber gut für Sonnenanbeter und Wasserratten. Denen bietet die Region (auch ohne einen echten Badesee) vielfältige Möglichkeiten – die auch entsprechend gut genutzt werden. Die meisten Freibäder haben schon seit einigen Tagen geöffnet, am kleinen Bad in Hochhausen darf man ab heute ins erfrischende Nass.

Im kleinen Freibad im Haßmersheimer Ortsteil Hochhausen kann man derweil noch keine Bilanz ziehen, hier startet der "Erfrischungsbetrieb" erst dieses Wochenende. Dabei müssen die ersten Gäste allerdings auf eine besondere Auftakt-Aktion verzichten. Denn am Becken ist zwar die im Vorjahr aus dem alten Schwarzacher Freibad als Nachbarschaftshilfe gespendete Alu-Leiter für den leichteren Ein- und Ausstieg (wir berichteten) inzwischen verankert. Der zur "Einweihung" angekündigte Synchronsprung der beiden Bürgermeister Christian Ernst und Mathias Haas aber muss urlaubsbedingt verschoben werden. "Wir holen das auf jeden Fall bei einem der anstehenden Aktionstage am Freibad nach", versichert Haßmersheims Rathauschef Ernst auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. "Versprochen ist schließlich versprochen." Bis dahin dürfen beide noch an der Technik feilen – der bequeme Ausstieg nach dem Sprung ist dank nachhaltig genutzter Leiter ja schon gesichert.