Mosbach. (rpk/RNZ) Seit März vergangenen Jahres wird ein weiterer Teilabschnitt der viel befahrenen Mosbacher Ortsdurchfahrt grundlegend erneuert. Diese Maßnahme ist nicht nur zeit- und kostenintensiv, sondern forderte den Verkehrsteilnehmern mitunter auch viel Geduld ab – die Umleitung des Verkehrs auf der B27 über die Kistner- und Hauptstraße führte immer wieder zu langen Staus.

Mitte Dezember gingen die Arbeiten dann in die Winterpause, und der Verkehr gen Osten konnte wieder rollen. Doch diese Pause neigt sich nun dem Ende zu.

Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe, das gemeinsam mit den Stadtwerken Mosbach und der Stadt Mosbach für die Maßnahme verantwortlich ist, mitteilt, werden die Sanierungsarbeiten im Bereich der Kreuzung Wasemweg / B27 sowie auf einen Bereich von rund 50 Metern in Richtung Buchen am Montag, 4. März, fortgesetzt. Zunächst werden die Umleitung sowie eine provisorische Ampelanlage eingerichtet. Im Anschluss sollen die Tiefbauarbeiten im Straßenbereich beginnen. Die Kreuzung wird in vier Teilabschnitten saniert. Nach aktueller Planung sollen die Arbeiten Anfang Mai abgeschlossen sein.

Im bisherigen Sanierungsabschnitt wurden der bestehende Entwässerungskanal, die Hauptwasserleitung sowie die zugehörigen Hausanschlüsse saniert und teilweise erneuert. Darüber hinaus wurden Stromkabel sowie Leerrohre für die Verlegung von Glasfaserkabeln eingebaut. Abschließend wurden der komplette Straßenaufbau sowie der Gehweg grundlegend erneuert. Im nun kommenden Bauabschnitt sind die Sanierungsarbeiten am Straßenkörper genauso umfangreich. Es entfallen jedoch die Arbeiten an Kanal und Straßenentwässerung.

Die Umleitungsstrecke bleibt unverändert und wird wie bereits im vergangenen Jahr in Fahrtrichtung Buchen über die Kistnerstraße und Hauptstraße führen. Eine Umleitung über die Amthausstraße wurde laut Regierungspräsidium geprüft und "aus verkehrstechnischen Gründen nicht weiterverfolgt".

Die Zufahrt zur Waldstadt ist über die innerörtliche Umleitung weiterhin gewährleistet, ebenso soll der Zugang zu den Grundstücken im direkten Umfeld der Bautätigkeiten möglich bleiben.