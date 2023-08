Möckmühl-Korb. (pm) Noch herrscht ländliche Ruhe inmitten des 280 Einwohnerdorfes Möckmühl-Korb. Doch am Samstag, 5. August, startet das bereits zum sechsten Mal stattfindende Musikfestival "Dorf of Tomorrow" ("DOT"). Elektro, Techno, Hardstyle und viele weitere Richtungen umfasst das Zwölf-Stunden-Festival in der Hergstbachtal-Arena.

Internationale Künstler, wie das DJ-Duo "Sound Rush" und elf weitere Artists werden den Besuchern viele Beats und Bässe zum ausgiebigen Tanzen und friedlichen Feiern bieten. Einlass ist ab 14.30 Uhr, Ende gegen 3 Uhr nachts.

Auch auf ausreichende Verköstigung wurde von den Veranstaltern (Patrick Schmidt, Michael Krämer, Angelika Eiermann, Nicolas Kulzinger und Daniel Baumert) geachtet. Mehrere Foodtrucks sorgen für das leibliche Wohl.

Das "DOT" steht für gute Laune, ausgelassene Stimmung und eine große Bandbreite an elektronischer Musik, die die Besucher in ihren Bann zieht. Sogar extra aus Mailand reisten letztes Jahr zwei Italiener an, um das Event zu besuchen.

Wie ist das "Dorf of Tomorrow"-Festival entstanden? "Bei uns gab es bisher keine größeren Veranstaltungen mit dieser Musikrichtung. Wir möchten den Leuten zeigen, dass man nicht Hunderte Kilometer fahren muss, um so etwas zu erleben", sagt Patrick Schmidt, einer der Organisatoren.

Mit ca. 100 Helfern und der tatkräftigen Unterstützung von Familien und Freunden kann das Mammutprojekt "DOT" gestemmt werden. Denn die Zeit für Auf- und Abbau für zwölf Stunden ausgelassenes Feiern liegt bei über einer Woche Arbeitsaufwand vor Ort und zahlreichen Stunden im Vorfeld.

"Unser Ziel ist es, den Besuchern jedes Jahr etwas mehr bieten zu können. Hoffentlich auch irgendwann die Möglichkeit auf Camping und über mehrere Tage am Stück feiern, doch das ist noch Zukunftsmusik", sagt Nicolas Kulzinger vom Orga-Team.

Musik verbindet. Von Alt bis Jung sind alle Altersschichten auf dem Festival vertreten. "Egal ob einem die Musik gefällt oder nicht. Ohne so etwas ist bald gar nichts mehr los. Es ist schön, wenn die Jungen das organisieren", sagt Uwe Schmidt, Inhaber des Landgasthofs "Krone" in Korb.

Ort des Geschehens

Info: Parkmöglichkeiten gibt es vor Ort. Tickets sind erhältlich unter www.dot-festival.de oder an der Abendkasse.