Miltenberg. (lra) Forstmitarbeiter haben im Landkreis Miltenberg ein Video mit einem "wolfsähnlichen Tier" aufgenommen. Das teilt das Landratsamt des Nachbarkreises mit. Aufgrund der unzureichenden Qualität könne das Bayerische Landesamt für Umwelt weder bestätigen noch ausschließen, dass es sich bei dem aufgenommenen Tier um einen Wolf handelt: "Das Tier zeigt ein deutliches Fluchtverhalten, wie es bei Wildtieren typisch ist. Ein untypisches oder gar aggressives Verhalten ist nicht zu erkennen", heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts.

Die Sichtung gelang am vergangenen Dienstag in der Gemarkung Mönchberg. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, habe es dort bislang keine Fälle von gerissenen Tieren gegeben. Der Bayerische Rundfunk beruft sich dabei auf Förster Hubert Astraschewsky, demzufolge die Wolfspopulation insgesamt zunehme. Für Bürgerinnen und Bürger sieht er "keinerlei Gefahr". Seit dem erneuten Vorkommen von Wölfen in Bayern (2006) sowie im gesamten Bundesgebiet (1996) gab es deutschlandweit keinen Angriff auf Menschen durch Wölfe, schreibt das Miltenberger Landratsamt.

Wie es zudem mitteilt, können in allen Regionen Bayerns jederzeit einzelne Wölfe zu- oder durchwandern. Vor allem junge Rüden wandern auf der Suche nach einem eigenen Territorium sehr weite Strecken von täglich 50 bis 70 Kilometern oder mehr. Standorttreue Tiere gibt es derzeit in neun Regionen.

"Begegnungen zwischen Mensch und Wolf sind dennoch selten, da Wölfe dem Menschen üblicherweise ausweichen – meist noch, bevor der Mensch den Wolf überhaupt wahrnimmt", heißt es. Ein Wolf reagiere auf den Anblick von Menschen vorsichtig, aber er ergreife nicht immer sofort die Flucht. "Oft zieht sich das Tier langsam und gelassen zurück", so das Landratsamt.