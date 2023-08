Miltenberg. (rsc) Die idyllische Stadt Miltenberg, malerisch am Main gelegen und reich an historischem Erbe, lädt jedes Jahr Tausende Besucher aus dem Dreiländereck Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zu ihrem größten Volksfest ein: der Michaelismesse. Dieses zehntägige Fest hat seine Ursprünge im Mittelalter, als Kaiser Karl IV. im Jahr 1367 der Stadt das besondere Marktrecht verlieh.

Dieses Recht zur Abhaltung einer zehntägigen Messe führte dazu, dass Miltenberg zu einem bedeutenden Handelsplatz aufstieg, der Waren und Menschen aus verschiedenen Wirtschaftsräumen anzog. In diesem Jahr findet sie vom 25. August bis 3. September statt.

Die Michaelismesse ist weit mehr als nur ein Markt am Main; sie ist ein schillerndes Fest, das Jahr für Jahr Menschen jeden Alters und Hintergrunds magnetisch anzieht. Die Attraktivität der Messe liegt in ihrer gelungenen Kombination aus Tradition und Moderne. Auf dem Festgelände am Main können Besucher zehn Tage lang nach Herzenslust feiern, einkaufen, Fahrgeschäfte genießen und kulinarische Köstlichkeiten probieren. Die Messe ist nicht nur ein Ort des Vergnügens, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt und die Region.

Die Michaelismesse 2023 verspricht ein besonderes Erlebnis zu werden. Neben den traditionellen Elementen wie Festzelt, Biergarten und Verkaufsmesse auf dem Marktgelände wartet ein Vergnügungspark auf die Gäste. Musikkapellen aus der Region sorgen für zünftige Stimmung, und Besucher können sich auf Festbier, Frankenwein und regionale Spezialitäten freuen.

Die Besonderheit der Michaelismesse erstreckt sich auch auf ihre kulturelle Bedeutung. Einst fand hier ein beeindruckendes Brillantfeuerwerk statt, das die nächtliche Himmelsszene über dem Main in ein spektakuläres Lichtermeer tauchte. Die Messe wird von Einheimischen und Gästen gleichermaßen als Highlight des Jahres angesehen – eine pulsierende Veranstaltung, die generationsübergreifend begeistert.

Nicht verpassen sollten Besucher in diesem Jahr die Bierprobe, einen ausführlichen Rundgang am ersten Messetag sowie den farbenprächtigen Einzug zum Festplatz mit mehr als 30 Gruppen am Samstag, 26. August. Zu Gast ist am darauffolgenden Montag am Marktplatz das Landespolizeiorchester Hessen und präsentiert konzertante Musik.

Die Organisatoren und Bürger von Miltenberg leisten jedes Jahr einen enormen Kraftakt, um das reibungslose Funktionieren der Messe zu gewährleisten. Dabei müssen nicht nur logistische Herausforderungen bewältigt werden, sondern auch die historische Verbindung zwischen Messeplatz und Altstadt respektiert werden. Die Michaelismesse ist ein integraler Bestandteil des Stadtlebens, und ihre Abhaltung erfordert ein harmonisches Zusammenspiel von Tradition und Innovation.

Die Michaelismesse ist jedoch nicht nur ein Fest für sich, sondern bietet auch die Gelegenheit, die charmante Altstadt von Miltenberg zu erkunden. Neben dem Festtrubel können Besucher die historische Mildenburg, Museen, Kirchen und andere Sehenswürdigkeiten entdecken. Der Landkreis Miltenberg und die umliegenden Regionen bieten darüber hinaus vielfältige Freizeitmöglichkeiten und Erholung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Miltenberger Michaelismesse 2023 erneut ein faszinierendes Sommerziel für Menschen jeden Alters sein wird. Die Messe verbindet geschickt Geschichte und Gegenwart, Tradition und Fortschritt, und bleibt somit ein wichtiger kultureller und wirtschaftlicher Höhepunkt in der Region. Besucher aus nah und fern können sich auf unvergessliche Tage voller Freude, Musik, Unterhaltung und kulinarischer Genüsse freuen.