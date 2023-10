Mosbach. (RNZ) Erntedank, der Herbst und seine prachtvollen Farben werden am Wochenende in der Mosbacher Innenstadt gefeiert. Am Samstag und Sonntag laden das Kurpfälzer Erntefest und der Kürbismarkt zum Bummeln und Verweilen ein.

Von A wie Apfel bis Z wie Zucchini gibt es viel zu entdecken und zu genießen. Neben Kürbissen in allen Variationen, Kinder- und Mitmachaktionen, traditionellem Handwerk und einer Vielfalt an Gaumenfreuden erwarten die Besucher zahlreiche Verkaufsstände mit Floristik, Keramik, Genähtem, Dekorationsideen sowie allerlei herbstlichen Produkten.

Zum Programm für die Familie gehört etwa die die historische Darstellung bäuerlicher Tätigkeiten. Wer mag, kann sich am Samstag von 10 Uhr an auf dem Kirchplatz schminken lassen und dort auch Kürbisse schnitzen. Die Juxnasen machen in der Ölgasse Riesenseifenblasen. Um 14 Uhr geht es von der Tourist-Information aus zu einer Führung zum Mosbacher Fachwerk. Am Sonntag wird von 12 Uhr an das alte Handwerk des Klöppelns gezeigt. Auf den Plätzen der Stadt spielen die Odenwälder Trachtenkapelle Walldürn, die Stadtkapelle Mosbach und der Musikverein Allfeld. Am Sonntag haben auch die Geschäfte geöffnet.

Info: Mosbach, Samstag, 7. Oktober, 9 bis 16 Uhr, Sonntag, 8. Oktober, 12 bis 18 Uhr, Innenstadt. Weitere Infos sind auf www.mosbach.de/erlebnismaerkte online zu finden.