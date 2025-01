Lohrbach/Wagenschwend. (RNZ/zg) Am Samstag, 18. Januar, findet in den Eigenjagdbezirken der Stiftung Schönau und den gemeinschaftlichen Jagdbezirken zwischen Lohrbach, Fahrenbach und Wagenschwend eine revierübergreifende Drückjagd statt. Kerngebiet ist die gesamte Michelherd rund um den Roberner See.

Waldbesucher werden gebeten, an diesem Tag bis circa 15 Uhr auf Spaziergänge in den betroffenen Waldgebieten zu verzichten. An den jeweiligen Waldeingängen wird durch Schilder auf die Jagd hingewiesen.

Ferner teilt die Stiftung Schönau mit, dass während der Drückjagd zwischen 9 und 15 Uhr auf umliegenden Straßen eine erhöhte Gefahr von plötzlich sehr schnell die Fahrbahn überquerenden Hunden und Wildtieren besteht.

Auf folgenden Strecken wird aus Sicherheitsgründen für die Verkehrsteilnehmer deshalb die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer beschränkt: L 589 zwischen Lohrbach-Flugplatz und Weisbach, L 524 zwischen Abfahrt Mülben und Sportplatz Wagenschwend, L 525 zwischen Wagenschwend und Robern, L 525 zwischen Robern und Fahrenbach sowie K 3970 zwischen Fahrenbach und Trienz.