Lohrbach. (RNZ/il) Während die Klassiker bei der Oldtimer-Rallye Heidelberg Historic in der Region nur auf – mehr oder weniger eiliger – Durchfahrt sind, bietet sich am Sonntag Gelegenheit, automobile Schätzchen ganz in Ruhe zu bewundern. Aber nicht nur das: "Motoren-Musik-Mode" (oder kurz MMM) heißt es am Sonntag wieder am Flugplatz in Lohrbach, genauer: auf dem Firmengelände der Firma Reiß und drumherum. Der Automobilclub "Drive & Fun", die Kultband "The Bautzy’s" und die Firmen "US Car World" und "Arbeitskleidung-Store" Reiß laden gemeinsam zu einem besonderen Treffen ein.

Ab 10 Uhr dürften demnach Liebhaber von US-Cars, Old- und Youngtimern sowie Tuningcars auf Lohrbachs Höhenzug auf ihre Kosten kommen. Zahlreiche kultige Fahrzeuge werden erwartet. Da passt es gut, dass auch Mosbacher Kultband "The Bautzy’s" den Sonn- zum Rocktag machen will.

In der Reiß-Firmenhalle lockt neben sattem Sound dann auch die Kaffee- und Kuchenbar, auf dem Vorplatz findet sich das weitere kulinarische Angebot und natürlich ein gut sortierter Getränkestand. Auf dem weitläufigen Gelände bieten zudem diverse Händler ihre Waren zum Kauf an.

Das Organisationsteam von Drive & Fun um Nicolai und Engelbert Reiß sieht sich "bestens vorbereitet" und freut sich auf viele interessierte Autoliebhaber. Der Eintritt ist frei, kostenlose Parkplätze sind vorhanden.

Weitere Infos: www.drive-and-fun.net und www.bautzys.de