Eberbach. (pol/rl) Am Samstagnachmittag kam es auf der Landesstraße L590 zwischen Schwanheim und Eberbach zu einem schweren Motorradunfall.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer war gegen 17.30 Uhr in Richtung Eberbach unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve verlor die Kontrolle über sein Motorrad, kam in den seitlichen Grünstreifen und stürzte.

Ort des Geschehens

Die Feuerwehr Schönbrunn und der Rettungsdienst übernahmen die Erstversorgung des Fahrers. Der 20-Jährige war so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. An dem Motorrad entstand 6500 Euro Sachschaden.