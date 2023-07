Neckar-Odenwald-Kreis. (mag) Drei Tage und zwei Nächte voller Spiel, Spaß und Spannung erlebten über 300 Jugendliche und ihre Betreuer vom 14. bis 16. Juli beim 44. Kreisjugendfeuerwehrzeltlager am Steinbruchsee in Bödigheim. Am Sonntag durften die Jugendlichen aus Auerbach den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen.

Bereits am Donnerstag reisten die ersten Jugendfeuerwehren zum