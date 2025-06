Ravenstein. (F) In der Sitzung des Ravensteiner Gemeinderats am Donnerstagabend im Schloss ging es auch um einen möglichen Kauf des privaten Schlossteils, also des Wohnhauses, das das Stadtbild stark beeinträchtigt.

Bürgermeister Ralf Killian erläuterte, dass der Schlossteil vor mehreren Jahren unter Privatpersonen veräußert wurde. Bis heute hat sich am Gebäude nichts verändert. Auch