Carmen Oesterreich

Schönbrunn. Mit klarer, fester Stimme spricht die Jugendliche Emma Strothotte ins Mikrofon: "Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden." Nach diesem Zitat aus Artikel 3 des Grundgesetzes begleiten Geigen, E-Klaviere und Gitarren das Duett von Ulrike Schreiber und Stefanie Strothotte zu den "großen Träumen von Liebe und von Frieden auf der Welt", bis schließlich der Chor aus mehr als dreißig Sängerinnen und Sängern einsetzt: "Komm, wir ziehen in den Frieden, wir sind mehr als du glaubst, wir sind schlafende Riesen, aber jetzt stehn wir auf …".

Gänsehaut. "Ich bin total überwältigt", sagt Esther Müller, Keyboard-Lehrerin und beim Harmonika-Club-Haag (HCH) engagiert. Schönbrunns Integrationsmanagerin Petra Milverstaedt ergänzt dankbar: "Dass so viele gekommen sind, damit haben wir nicht gerechnet." Im Dorfgemeinschaftshaus in Schwanheim wurden immer mehr Tische und Stühle aus dem Lager geholt, damit alle – zuletzt 80 bis 100 Teilnehmende – Platz fanden. Der Imbiss aus mitgebrachtem "Fingerfood" wuchs zu einem internationalen Buffet heran.

Naima, Marla Kühni und Emma Strothotte (von links) zitierten aus den Grundgesetz. Foto: Carmen Oesterreich

Dabei wurde für dieses "Arbeitstreffen" gar keine große Werbung gemacht. Ziel des Tages war das Erarbeiten des Liedes zusammen mit den Musikern. Tontechniker Levin Fürst nahm es auf, wird es nun bearbeiten und voraussichtlich auf Youtube stellen. In den "Produktionspausen" war genug Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen oder zu spielen. Bürgermeister Jan Frey, auch als Sänger aktiv, war ebenfalls beeindruckt vom Zuspruch in der Gemeinde: "Das ist gelebte Integration und hilft uns sehr, Vorurteile abzubauen."

Tatsächlich spielte sich das Projekt "Wir ziehen in den Frieden" zunächst im Stillen ab. "Während eines Telefonats" hatten Müller und Milverstaedt dieselbe Idee und prompt beschlossen, sie umzusetzen. Sie texteten das Lied "Komm wir ziehen in den Frieden" von Udo Lindenberg etwas um, suchten Musikerinnen, Musiker, Sängerinnen und Sänger "und los gings!"

Zunächst jedoch hatte sie die Corona-Pandemie ziemlich ausgebremst, doch schließlich sangen sie das Lied mit den ukrainischen Geflüchteten in Schwanheim. Nachbarn hörten davon und gesellten sich dazu. Viele, die von dem "Projekt" erfuhren, kamen ebenfalls zum Singen.

So wurden es immer mehr – dann jedoch wieder weniger. Denn "viele der ukrainischen Geflüchteten, mit denen wir geprobt haben, sind zurück in ihre Heimat oder weggezogen", erklärt Petra Milverstaedt. Deshalb mussten sie fast noch mal von vorn anfangen. Die Musiker und Sänger aus der Nachbarschaft, vom HCH und der Grundschule Bildungswerkstatt Schönbrunn blieben treu.

Da der Arbeitskreis Integration und inzwischen auch Lehrerinnen und Schulsozialarbeiter Alexander Bartmann mitmachten, zog das Projekt in der gesamten Gemeinde Schönbrunn Kreise. Mittlerweile haben wieder Schutzsuchende aus der Ukraine sowie Afghanistan, Syrien und weiteren Ländern in Schönbrunn ein neues Zuhause gefunden. "Wir haben mit den Kindern einen Spaziergang gemacht und dabei gesungen", erzählt Milverstaedt, "wir saßen im Hof vor der Unterkunft in Moosbrunn und haben auch dort gesungen".

Wo auch immer: Die Musik verbindet. "Musik kennt keine Grenzen", ist Esther Müller überzeugt, "das ist eine Sprache, die jeder versteht!" Damit alle den Liedtext verstehen, unterstützen zwei Dolmetscher in Arabisch und Ukrainisch.

Die Atmosphäre beim Projekttag war locker und entspannt. Gespannt sind nun nun auf das Ergebnis, die Aufnahme. Das Fazit von Petra Milverstaedt kann nicht schöner formuliert werden:: "Es waren keine Deutschen, Syrer oder Ukrainer da, sondern Menschen. Und das hast du gespürt. Es war toll!"