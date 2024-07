Mosbach/Schwäbisch Hall. (ankf) Die Engelsfackel hat ihre nächste Station erreicht. Doch zuvor wurde ihre Ankunft mit den Familien und ehrenamtlichen Helfern des Kinderhospizdienstes Neckar-Odenwald-Kreis bei der Freiwilligen Feuerwehr Mosbach ausgiebig gefeiert. Erst danach machte sich der Koordinator des Kinderhospizdienstes, Mehmet Yesilgöz, auf den Weg nach Schwäbisch Hall und übergab die Fackel des Kinder-Lebens-Laufs.

"Es war ein wirklich schönes Fest", resümiert der Koordinator. Familien und Ehrenamtliche waren am Samstag auf das Gelände der Mosbacher Feuerwehr gekommen, um gemeinsam den Hospizdienst "in die Mitte der Gesellschaft" zu holen. Denn genau das ist das Ziel des Kinder-Lebens-Laufs des Bundesverbands Kinderhospiz.

Richtig ins Zeug gelegt hat sich dafür auch die Mosbacher Wehr. "Es war wirklich toll, wie bemüht alle Beteiligten waren. Sie hatten eine Engelsgeduld", lobt Yesilgöz. Es gab Führungen durch das Feuerwehrhaus, Löschzüge wurden vorgestellt, und der Höhepunkt war die grandiose Aussicht von der Drehleiter. Jedes der betreuten Kinder, die beim Fest waren, stieg damit dann in luftige Höhen auf. "Es ging wirklich immer höher und höher, aber alle waren dabei", sagt Yesilgöz, der sich selbst einen Überblick in einigen Metern über dem Boden verschaffte.

Für die Kinder gab’s zudem noch einen Löschstand, an dem ein kleines Mühlrad befestigt war, das mit dem Wasserschlauch bewegt wurde. "Wenn man das Rad richtig getroffen hat, ist ein Spielzeugauto nach oben gezogen worden. Die Kinder hatten dabei wirklich viel Spaß." Der Koordinator freut sich auch darüber, dass die Mosbacher Feuerwehr weiterhin ihre Unterstützung zugesichert hat. "Wir können uns bei ihnen melden, dann bieten sie auch wieder eine Führung für uns an."

Einziger Wermutstropfen: Es kamen keine Gäste zum Fest. Doch genau darum gehe es bei der Aktion: Aufmerksamkeit zu schaffen, den Hospizdienst und seine Familien in den Mittelpunkt zu rücken, präsent zu machen. "Der Tod ist immer noch ein Tabuthema", erklärt Yesilgöz. "Wir leben in einer Konsum- und Leistungsgesellschaft und mit Menschen, die nicht leistungsfähig oder abhängig sind, wird man nicht so gerne konfrontiert."

Dennoch habe sich schon vieles in die richtige Richtung entwickelt. "Aus der Aktion Sorgenkind ist die Aktion Mensch geworden. Das Wording hat sich geändert, um nur ein Beispiel zu nennen." Es sei aber weiterhin wichtig, dass der Dienst ins Bewusstsein gerückt werde und präsent sei. "Nur so können wir die Hemmschwelle für Familien senken, sich Unterstützung zu holen." Für viele Familien sei es schwierig, Hilfe in Anspruch zu nehmen. "Weil man sich früher immer selbst geholfen hat." Angst und Scham müssten abgebaut werden, und das gehe durch Präsenz und Bekanntheit des Kinderhospizdienstes.

Dennoch blickt Mehmet Yesilgöz zufrieden auf das Fest zurück. "Die Kinder hatten ganz viel Spaß und haben viel erlebt. Alle waren glücklich an diesem Tag, auch wenn sich natürlich viel um die Bedürfnisse der Kinder gedreht hat."

Um 13 Uhr ging es für Mehmet Yesilgöz weiter nach Schwäbisch Hall, und auch Eisbär "Noki" durfte nicht fehlen. "Leider war der freiwillige Helfer wegen Migräne ausgefallen. Deshalb durfte ich den Eisbären spielen", erzählt der Koordinator. Während der Fahrt grinste er mich aber nur von der Rückbank aus an." In Schwäbisch Hall angekommen, schlüpfte er in seine Rolle und übergab die Engelsfackel an den dortigen Kinderhospizdienst. Gefeiert wurde auch hier mit leckerem Eis und vielen Familien, Ehrenamtlichen – und Gästen.

Info: www.kinderhospiz-nok.de, www.kinder-lebens-lauf.de