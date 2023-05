Im November 2021 hieß es während öffentlicher Führungen, die Maßnahmen seien "so gut wie abgeschlossen". Doch wieder wurden die Termine zur Freigabe und der dann folgenden Verpachtung von Hirschhorns Burganlage verschoben. 2022 wurde mangels eines Pächters nochmals in die Renovierung, insbesondere des Hotelbereichs, investiert. Im Hatzfeldbau wurden die Gästezimmer modernisiert und die sanitären Anlagen instandgesetzt, zudem wurden acht weitere Gästezimmer ermöglicht. Zusätzlich wurden sie komplett neu eingerichtet.

Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Das Schloss Hirschhorn wird auch in diesem Jahr nicht geöffnet. Die Hoffnung auf einen neuen Hotel- und Restaurant-Betrieb hat sich damit zerschlagen. Bürgermeister Martin Hölz teilte den Stadtverordneten während ihrer öffentlichen Sitzung das Ergebnis eines Gesprächs mit Sabina Freienstein, Leiterin der Niederlassung Süd des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (LBIH), mit.

Dieser ist Eigentümer der für Hirschhorn bedeutsamen Liegenschaft. Als Grund für die weitere Verzögerung gab Hölz mit Bezug auf Freienstein "die allgemeine Auftragslage im Baugewerbe und die Besonderheit der Aufgabe im Baudenkmal" an. "Mehrere Vergabeverfahren" seien "ergebnislos"verlaufen.

Deshalb bleibt der Schirm auf der Schloss-Terrasse auch in diesem Jahr geschlossen. Foto: Alissa de Robillard

Schon seit 2018 wird das Schloss Hirschhorn saniert. Der Wiederaufbau der Mauer und Arbeiten an der Kapelle sind umfangreicher als geplant ausgefallen. Im Zwingerbereich wurden 2000 Quadratmeter Wandfläche vollständig entkernt. Bis auf den Grund des tragenden Felsen wurden die Mauersteine neu verfugt und Stahltrosse eingebaut.

Zudem haben die Denkmalschützer, mit denen der LBIH laut deren Pressesprecher Alexander Hoffmann-Glassneck eng zusammenarbeitet, beim Öffnen des Kapellendachs beschlossen, die vorhandene Zwischendecke zu entfernen, um dem ursprünglichen Zustand des Bauwerks wieder näherzukommen.

Im November 2021 hieß es während öffentlicher Führungen, die Maßnahmen seien "so gut wie abgeschlossen". Doch wieder wurden die Termine zur Freigabe und der dann folgenden Verpachtung von Hirschhorns Burganlage verschoben. 2022 wurde mangels eines Pächters nochmals in die Renovierung, insbesondere des Hotelbereichs, investiert. Im Hatzfeldbau wurden die Gästezimmer modernisiert und die sanitären Anlagen instandgesetzt, zudem wurden acht weitere Gästezimmer ermöglicht. Zusätzlich wurden sie komplett neu eingerichtet.

Auch diese Maßnahmen galten als abgeschlossen. Jedenfalls freute sich Bürgermeister Martin Hölz 100 Tage nach seinem Amtsantritt im Gespräch mit dieser Zeitung auf die Inbetriebnahme der für Hochzeiten und weitere Feste, aber auch für Tagestouristen und natürlich Hirschhorner attraktiven Anlage. "Die Arbeiten sind leider noch nicht abgeschlossen. Solche anspruchsvollen Projekte bedingen hochspezifische Auftragsvergaben. Es geht in der Gesamtanlage voran. Eine Neuverpachtung im laufenden Baustellenbetrieb ist aber nicht darstellbar", sagt Hoffmann-Glassneck und bittet um Verständnis.

Nun gehe der "nach Abschluss der überwiegenden Vergaben aktualisierte Terminplan von einer Fertigstellung der Bauarbeiten im März 2024 aus", erläuterte Hölz. Die anschließende Verpachtung sei in Vorbereitung, bezieht er sich auf Sabina Freienstein. Für diese Saison 2023 verhandle der LBIH "mit Pachtinteressenten für den dortigen Food-Truck". Sie sei optimistisch, "dass in Kürze ein Konzept für die Fortführung der Interimsbewirtschaftung vorgestellt werden kann". "Ziel ist", so wird Hoffmann-Glassneck konkret, "dass an Fronleichnam ein Food-Truck in Betrieb gehen wird".

Durch einen Food-Truck sollen Besucher dennoch versorgt werden. Foto: Alissa de Robillard

Bisher noch nicht geklärt ist die Notwendigkeit, eine Toilette in der öffentlich zugänglichen Burganlage bereit zu stellen. Doch auch da, so Hölz, habe Freienstein versichert, eine Interimslösung mit der Stadt zu finden, sollte sich "mit Blick auf die Food-Truck-Verpachtung nichts ergeben". Hier denke man daran, dem Pächter einen Schlüssel für die Toilette zu geben, so dass er diese – auch zu seinen Gunsten – nutzen könne.

So wie der Zeitraum für die Restaurierung, so dehnte sich auch das Landessäckel für die entsprechenden Kosten immens aus. Die ursprünglich auf 2,8 Millionen berechneten Investitionen sind auf mindestens 4,5 Millionen Euro gestiegen. Neuere Zahlen konnte Hoffmann-Glassneck wegen laufender Rechnungen nicht nennen.