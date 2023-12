Von Caspar Oesterreich

Waldkatzenbach/Neckarzimmern. "Einen herrlichen ersten Adventssonntag im Winterkleid und dazu noch einen herrlichen Sonnenuntergang konnte man gestern am Katzenbuckel erleben", schrieb uns RNZ-Leser Heinz Staab am Montagmorgen in einer E-Mail. Ein angehängtes Foto natürlich inklusive, das den beschrieben malerischen Moment in mehr als 600 Metern Höhe festhält.

"Es war sehr voll am Wochenende", berichtet auch Marina Hofherr aus dem Tourismusbüro der Gemeinde Waldbrunn. Viele Familien seien zum Rodeln gekommen, und auch einige Langläufer zogen ihre Spuren im frischen Schnee auf dem Winterhauch. "Ein wirklich schöner Start in die besinnliche Weihnachtszeit war das", freut sich Hofherr über die zahlreichen Besucher am ersten Advent, den einige noch auf dem Strümpfelbrunner Weihnachtsmarkt ausklingen ließen.

Während sich der Mosbacher Winter am Wochenende noch ziert, sich in seiner ganzen Pracht zu zeigen, konnte man nur 20 Autominuten von der Großen Kreisstadt entfern auf und rund um den Katzenbuckel schon ein echtes Schneeidyll erleben. Für alle Schlitten- und Skifahrer veröffentlicht Marina Hofherr auf der Webseite der Gemeinde unter www.waldbrunn-odenwald.de regelmäßig einen Wintersportbericht, der über die aktuelle Schneehöhe informiert.

"Ein bisschen mehr muss noch fallen, dann werden auch die Loipen für die Langläufer gezogen", so die Tourismusbeauftragte. Ab etwa 30 Zentimetern Schnee sei das möglich. "Wenn es soweit ist, steht das natürlich auch im Wintersportbericht." Wer so lange nicht abwarten will, findet dank der Beschilderung dennoch ans Ziel. In ihrem regelmäßigen Update sei auch immer ein Link zur Webcam an der Villa Katzenbuckel angegeben, über den sich live das Schneetreiben – und mitunter auch dessen Folgen – auf dem erloschenen Vulkan beobachten lässt, erzählt Marina Hofherr.

Sobald die ersten Flocken gefallen sind, zieht es Scharen an Menschen auf den Katzenbuckel. Leider werde dann auch immer wieder das Parken zum Problem. "Am Sportplatz und am See stehen viele Stellplätze zur Verfügung, aber irgendwann sind die dann auch voll." Dann beginne das "große Dazwischenquetschen", entlang der Rodelstrecke und auch auf den Feldern werden die Autos abgestellt. Das sei so sicher wie das Weihnachtsfest, "aber manchmal geht es eben nicht anders".

Wem es auf dem Rodelhang zu voll wird, findet in einer Winterwanderung eine schöne Alternative. Die Gemeinde Waldbrunn verfügt über ein Wanderwegenetz mit zusammen rund 130 Kilometern markierten Wegen. "Ausgehend von allen Wanderparkplätzen sind Rundwege außerdem zu den schönsten Ecken des Winterhauchs ausgewiesen", sagt Miriam Hofherr.

Wer mehr über die Geologie und Entstehungsgeschichte des Katzenbuckels erfahren will, ist auf dem Lehrpfad "Weg der Kristalle" richtig. Der ausgeschilderte und rund 1,5 Kilometer lange Pfad beginnt am ehemaligen Steinbruch am Katzenbuckelsee und endet auf dem Berggipfel am Aussichtsturm. In einer guten Stunde ist er zu begehen. "Im Frühjahr ist ein Relaunch mit neuer Beschilderung und neuen Infos geplant", verrät die Tourismusbeauftragte.

Die Skisprungschanze dagegen wird in absehbarer Zeit wohl nicht mehr wiederbelebt, soll eventuell sogar zurückgebaut werden. Obwohl sie schon viele Jahre stillgelegt ist, kämen immer mal wieder Leute auf die Idee, trotzdem runterzufahren, berichtet Miriam Hofherr und betont: "Davon raten wir dringend ab, das kann schnell ziemlich ins Auge gehen und gefährlich werden."

Fast schon mystisch erscheint die Waldkapelle der Burg Hornberg im Winterkleid. Die Drohnenaufnahme teilte Oliver Helmstädter in der RNZ-Facebook-Gruppe. Foto: Oliver Helmstädter

Wirklich still, wie eingefroren, präsentiert sich derweil die Waldkapelle der Burg Hornberg. Im Sommer beliebte Hochzeitslokation weit über Neckarzimmern hinweg, wirkt die Luftaufnahme von Oliver Helmstädter fast schon mystisch. Vom Weinlehrpfad aus startete der Inhaber der Werbeagentur helmstaedter.digital seine Drohne und teilte das Ergebnis auf der Facebook-Seite RNZ Neckar-Odenwald. "Fotografieren ist mein Hobby", sagt Helmstädter. Auf Instagram (@oliver_helmstaedter) teilt er tolle Aufnahmen aus der Region. Er hofft, dass der Schnee für weitere tolle Motive noch ein wenig liegen bleibt.

Dem schließt sich auch Miriam Hofherr an: "Es wäre toll, wenn der erste Weihnachts-Naturparkmarkt am 10. Dezember in Strümpfelbrunn auch im weißen Glanz erscheint."