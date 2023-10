Mudau-Schloßau/Waldauerbach. (lm) "Dass ich das noch erleben darf!", freute sich Landrat Dr. Achim Brötel bei der offiziellen Freigabe der K3969 zwischen Schloßau und Waldauerbach am Montag. Die Straße und der begleitende Radweg wurden in nur knapp vier Monaten Bauzeit verwirklicht. Neben dem Landrat waren der langjährige Schloßauer Ortsvorsteher Herbert Münkel, Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger mit dem Gemeinderat sowie Ortsvorsteherin Tanja Schneider und ihr Ortschaftsrat während der letzten 16 Jahre wichtige Mitstreiter für diesen "Marathon- und Hindernislauf", wie ihn der Landrat bezeichnete.

Weshalb Verkehrsfreigaben dieser Art eher selten geworden sind, liegt nach Aussage des Landrats maßgeblich an der deutlich verschlechterten Förderpraxis des Landes ebenso wie am Stellenwert des Straßenbaus in der aktuellen Politik und vor allem in den geänderten Fördervoraussetzungen, nach denen die Verkehrsstärke bei den Kreisstraßen über dem Durchschnitt der Kreisstraßen des jeweiligen Landkreises liegen müsse, um überhaupt eine Förderfähigkeit zu begründen.

Bei der offiziellen Verkehrsfreigabe waren sich am Montag alle einig: Das Warten auf den Ausbau der Kreisstraße hat sich auf jeden Fall gelohnt. Foto: Liane Merkle

Doch manchmal – so der Landrat weiter in seinen Ausführungen – könne sich Politik doch bewegen. In diesem speziellen Fall beginnend mit dem Straßengipfel im Landratsamt im Beisein von Verkehrsminister Hermann, deutlich beschleunigt durch Minister Peter Hauk, der das Thema weltfremder Förderschwellen in den von ihm geführten Kabinettsausschuss Ländlicher Raum aufgegriffen und damit Erfolg hatte.

Nachdem man auch die, nach Meinung des Landrats, völlig überzogene Natur- und Artenschutz-Hürde nach zweijähriger Untersuchung endlich überwunden hatte, konnte die öffentliche Ausschreibung erfolgen. Hier ging als günstigster Bieter die Strabag AG mit ihrer Niederlassung in Bretzfeld mit Bruttobaukosten von 1 Million Euro für die Straße und 315.000 Euro für den Radweg hervor. Inklusive der Kosten für den Grunderwerb und die Vermessung, für die Grünplanung und den Artenschutz, die Abfallentsorgung und natürlich die eigentlichen Planungskosten ist man aktuell bei Kosten von 1,37 Millionen Euro für die Straße und 517.000 Euro für den Radweg.

Und obwohl diese im Vergleich zur ursprünglichen Kostenberechnung für den Straßenbau rund 17,5 Prozent und beim Radweg sogar 38,8 Prozent höher liegen, sinkt durch die geänderten Förderkriterien des Landes der kreiskommunale Eigenanteil leicht von 604.000 auf jetzt nur noch 584.800 Euro. "Aber: Natürlich ist das immer noch viel Geld für einen Kreis, der, wie wir alle wissen, seit Jahrhunderten in gesicherter Armut lebt", meinte der Landrat, freute sich aber auch, dass sich die neue Rechnung beim Radweg noch günstiger darstellt. Waren ursprünglich für die Gemeinde Mudau und den Kreis Eigenmittel in Höhe von je 98.000 Euro eingeplant, so konnten diese auf je 52.000 Euro gesenkt werden.

Der Ausbau war ursprünglich auf rund sechs Monate angesetzt gewesen, konnte jedoch inklusive des gelungenen Radwegs aufgrund der Vollsperrung in nur 19 Wochen durchgezogen werden. Wie der Landrat erläuterte, war der Ausbau der Straße im sogenannten Hocheinbau, also mit der bereits vorhandenen Straßen als Unterbau, erfolgt. Dies bedeute nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch ökologische, weil dabei die Eingriffe in Natur und Landschaft auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Der neue Fahrbahnaufbau hat eine Stärke von insgesamt 65 Zentimetern, davon 47 Zentimeter als Frostschutzschicht, 14 Zentimetern Asphalttragschicht und 4 Zentimetern Asphaltdeckschicht. "Insgesamt haben wir die Straße so auf einer Länge von stolzen 840 Metern ausgebaut – mit einer durchgängigen Fahrbahnbreite von jetzt sechs Metern", so der Landrat. Der parallel angelegte Radweg als "i-Tüpfelchen" ist durchgängig 2,50 Meter breit und 790 Meter lang. Für die Unterhaltung des Radwegs wird die Gemeinde Mudau sorgen.

Landrat Dr. Brötel unterstrich, dass sich die Beharrlichkeit gelohnt habe. Er dankte den Bürgern für ihr großes Verständnis während der Baumaßnahmen, aber auch für die nicht selbstverständliche Bereitschaft, Flächen für den Ausbau dieser "nun wunderschönen Straße" abzugeben. Der Gemeinde Mudau, dem Gemeinderat mit Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und dem Ortschaftsrat von Schloßau und Waldauerbach mit Ortsvorsteherin Tanja Schneider an der Spitze samt ihrer Verwaltung dankte er für das ausgezeichnete Miteinander, der Strabag AG für die Bauausführung, dem "Dream-Team" des Odenwälder Straßenbaus mit Kreiskämmerer Michael Schork, dem Fachdienst Straßen mit Leiter Harald Steinbach, dessen Stellvertreter Marco Schölch, Bauleiter Volker Henn, Bauaufseher Jürgen Ballweg sowie Wolfgang Scholl für die Planung galt ebenfalls ein großes Dankeschön, ebenso Bund und Land für die Fördermittel.

Mit dem Wunsch, dass die Straße möglichst unfallfrei genutzt wird, machten sich die Honoratioren an das Durchschneiden des Bandes, um die neue Straße samt Fahrradweg freizugeben.