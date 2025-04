Zum Jahresempfang der Bundeswehr und der Stadt Walldürn begrüßte Oberstleutnant Mark Sterk, Kommandeur des Logistikbataillons 461, am Mittwoch zahlreiche Gäste aus der Politik, der Wirtschaft und dem gesellschaftlichen Leben in der Nibelungenhalle. In seiner Rede hob er die starke Verankerung der Bundeswehr in der Region hervor. Foto: Ralf Scherer