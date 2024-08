Mosbach. (stm) Die ganze Innenstadt wird wieder zur Bühne: Am Sonntag, 25. August, lädt das Internationale Straßentheater des Mosbacher Sommers erneut dazu ein, in die faszinierende Welt der Künstler einzutauchen und einzigartige Darbietungen zu erleben.

Elf verschiedene Künstlergruppen aus den Niederlanden, Spanien, Belgien und Deutschland präsentieren die unterschiedlichsten Facetten des zeitgenössischen Straßentheaters von 14 bis 19 Uhr.

Auf dem Programm stehen 26 Aufführungen, die in der Fußgängerzone, auf dem Marktplatz und dem Château-Thierry-Platz sowie auf dem Parkdeck AWG, dem Mode-Mix-Parkplatz Am unteren Graben, An der Bachmühle, in der Ölgasse und im Hospitalhof zu sehen seien werden.

Die Always Drinking Marching Band aus Spanien heizt den Besuchenden gleich zu Beginn ordentlich ein. Ihre Show "The Street is ours" ("Die Straße gehört uns") ermutigt das Publikum, mitzumachen, sodass das Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis wird, das jedes Mal anders und frisch ist. Mit einigen großen Hits der Musikgeschichte, unerwarteten Covers, lustigen Musicaleinlagen sowie eigenen Kompositionen bringt die Brassband als Walking Act Schwung auf die Straßen der Mosbacher Innenstadt.

Hochklassige Artistik, Livemusik und ziemlich schräger Humor verschmelzen in "Taverna Stories" zu einer turbulenten Show, die alle Genre-Grenzen sprengt. Das Kabaret Kalashnikov entführt das Publikum in eine Nacht in der kleinen Stadt Hoodlivnitz, irgendwo weit, weit im Osten. Dies ist der Ort, wo man Tango und Polka tanzt, wo gekämpft und geliebt wird, und wo die Nacht so lange dauert, wie es Wodka gibt. Und Wodka gibt es – immer! Außergewöhnliche Akrobatik prallt auf Freak-Show, Berliner Schnauze macht French Kissing mit britischem Humor, Kontorsion und Improvisation gehen vielfältige Verwicklungen ein.

Die kleinen und hungrigen Gäste erwartet im Hospitalhof eine ganz besondere Installation. Eine Maschine, die eine Kartoffel zum Tanzen bewegt? Das darf man nicht verpassen! DJ Frietmachine ist die schwungvollste Kartoffelinstallation und zeigt, wie viel Rhythmus in einer Kartoffel steckt. Ist man mit seiner Kartoffel im Einklang, dann spielt DJ Frietmachine eine Melodie, während die Kartoffel frittiert wird. Doch nicht nur die Kartoffel wird zum Tanzen gebracht, sondern auch das Publikum.

Knot on Hands ist ein Partnerakrobatik-Trio, das die Disziplin der Partnerakrobatik in eine neue Richtung lenken will. Hierbei liegt der Fokus auf der Physik zwischen den drei Körpern. Dort finden sie die gemeinsame Basis, von welcher aus sie kreative, innovative Zirkusstücke kreieren. In "passing by" nimmt das Trio die Gäste u. a. mit auf einen Rundgang durch die Innenstadt und zeigen neue Perspektiven auf die Stadt.

Mit "the show must go on" erwartet die Gäste ein Stück voller Enthusiasmus, Partnerakrobatik und Humor. Von Versuch zu Versuch, von völligem Scheitern bis zum nahen Erfolg geben Zinzi & Evertjan weiterhin ihr Bestes. Sie kämpfen sich durch ein Bündel verschlungener Gliedmaßen. Verknotete Musikkabel und wilde Akrobatik – was auch immer passiert: Die Show geht weiter. Die beiden Artisten arbeiten schon seit Jahren zusammen und wurden mit einigen Auszeichnungen belohnt.

Für alle, die sich entspannen möchten, bietet das Wassercafé "Schönes Wasser" einen einzigartigen Rückzugsort. In dieser aufwendigen kunsthandwerklichen Installation werden die Schönheit und die Wertigkeit des Wassers für den Besucher sinnlich erfahrbar. Die sanften Geräusche eines fließenden Baches und singender Vögel tauchen das gesamte Café in eine Atmosphäre der Ruhe und Leichtigkeit. In den Liegen können die Gäste über Kopfhörer Unterwassergeräusche aus dem Ozean genießen und noch tiefer entspannen.

TJ-WHEELS löst Staunen und Begeisterung im Publikum aus, während er in einer 60 Zentimeter schmalen Bühnen-Halfpipe auf Rollschuhen verschiedenste Gegenstände jongliert. Diese Show ist nicht nur akrobatisch beeindruckend, sondern auch wirklich unterhaltsam. Mit lässigem Witz wird eine der aufregendsten Nummern der Akrobatikszene präsentiert. Das Versprechen der Mosbacher Kulturabteilung: "Das Coolste, was auf Rollschuhen zu bieten ist."

Mit dem abstrakten Solo-Zirkusstück "Lone" stellt Luuk Brantjes seine Disziplin vor und zeigt, was ein Schleuderbrett alles sein kann. Er stellt nicht nur virtuose Figuren dar, sondern nutzt diese auch zum Ausdruck und Dialog. Luuk Brantjes geht auf den Unterschied zwischen "allein sein" und "einsam sein" ein und darauf, wie die Gesellschaft die beiden miteinander verbindet.

Digger & Dig nehmen die Gäste mit auf eine musikalische Reise voller Komik. Doch wer ist Digger und wer ist Dig? Das entscheidet sich in jedem Moment neu. So ist das Stück auch angelegt, jeder Moment wird neu erlebt. Der Moment macht die Musik und die Musik erschafft den Moment. Der Impuls formt die Geschichte.

Wer Glück hat, kann sich auf dem Weg durch die Stadt von Frans Custers verzaubern lassen. "Der kleine Clown" glänzt durch seine Ruhe. Schweigsam tritt er seinem Publikum entgegen, beobachtet es und schaut, schaut und schaut. Die Initiative scheint beim Publikum zu liegen. Jemand gibt ihm eine Süßigkeit, etwas zu trinken oder sagt liebe Dinge zu ihm. Oder schaut ihn nur an. Auch dann reagiert er auf adäquate Weise. Nicht zu viel, gerade genug. Manchmal kann man nicht genug kriegen von seinem Blick und man schaut, wie er schaut.

Organismen entwickeln sich seit Milliarden von Jahren weiter und arbeiten daran, so energieeffizient und ressourcenschonend wie möglich zu werden. Wenn sich diese Organismen zusammenschließen, kann ein Superorganismus entstehen. Hinter dem Stück "superorganism" steckt genau diese Idee. Das Jonglage-Kollektiv Critical Mess beweist, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Die internationalen Performerinnen und Performer suchen mit 14 Händen und 100 Bällen spielerisch das Gleichgewicht, nur um es dann wieder zu verlieren.

Wie jedes Jahr sind alle Show-Acts im Laufe des Nachmittags mehrmals zu sehen. Die Gäste können sich ein individuelles Programm zusammenstellen oder sich von Spielstätte zu Spielstätte treiben lassen. Zur Unterstützung erwerben Zuschauerinnen und Zuschauer einen Sympathie-Button und / oder beteiligen sich bei den Hutsammlungen nach den Vorstellungen.

Info: www.mosbach.de