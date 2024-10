Hüffenhardt. (zg) Aufgrund der Sperrung der Bahnstrecke Meckesheim – Waibstadt ab 15. Oktober fällt der ursprünglich geplante letzte Fahrtag der Krebsbachtalbahn am 20. Oktober aus. Neuer letzter Fahrtag des Ausflugstriebwagens zwischen Neckarbischofsheim Nord und Hüffenhardt ist also am kommenden Sonntag, 13. Oktober.

Damit haben die Fahrgäste nach der Fahrt über die etwa 130 Höhenmeter von Neckarbischofsheim Nord bis Hüffenhardt die Wahl, ob sie zum Beispiel zur Elsenz-, Schwarzbach- oder Neckartalbahn wandern wollen, wo es wieder Rückfahrmöglichkeiten nach Hause gibt, oder doch nach einem eher gemächlichen Spaziergang in der örtlichen Gastronomie einzukehren.

Dort können sich die Ausflügler sicherlich noch das ein oder andere Essen und Getränk leisten, denn obwohl auf der Krebsbachtalbahn ein historischer Triebwagen verkehrt, gilt in diesem der für die jeweilige Strecke gültige Nahverkehrstarif von Deutscher Bahn, bwegt, VRN und HNV.

Ausgewählte VRN-Fahrscheine werden auch im Zug verkauft. Besonders günstig, nämlich kostenlos, fahren Inhaber des Deutschland-Tickets und des D-Tickets JugendBW, die auch in der Krebsbachtalbahn gelten.

Der Fahrplan ist sowohl in der DB-Reiseauskunft als auch auf der Website www.krebsbachtal-bahn.de abrufbar. Gruppen ab 15 Personen oder mit mehr als zwei Fahrrädern werden um eine Anmeldung auf der genannten Internetseite über den Menüpunkt "Kontakt" gebeten, weil das Formular Gruppenanmeldung/Fahrradmitnahme aktuell leider nicht funktioniere.

