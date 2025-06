Von Niklas Siegmann

Hüffenhardt. Viel hat dieses Fahrzeug erlebt – und dabei das Leben des Kommandanten der Feuerwehr Hüffenhardt, Torsten Heiß, nachhaltig geprägt. Der Mercedes L315 hat schon so einiges an Jahren auf dem Buckel – nun geht es für ihn in den verdienten Ruhestand.

"Der Bomber", wie das Feuerwehrfahrzeug intern liebevoll genannt wird, ist seit 1991 im