Eberbach. (by) In seiner Sitzung am kommenden Montag – 17.30 Uhr im Horst-Schlesinger-Saal – soll der Bau- und Umweltausschuss die Elektroarbeiten für die Sanierung der Hallenbeleuchtung in der Hohenstaufen-Sporthalle vergeben. Die Auftragssumme beträgt 81.124 Euro.

In der Halle sind derzeit HQI-Leuchten vorhanden. Diese benötigen nach dem Einschalten fünf bis zehn Minuten, um die volle Helligkeit zu erreichen und müssen nach dem Ausschalten zehn bis 15 Minuten abkühlen, ehe sie wieder eingeschaltet werden können. Dadurch wird die Beleuchtung morgens eingeschaltet und erst nach Schulschluss wieder abgeschaltet.

Aus diesem Grund soll eine Umrüstung auf umweltfreundliche und sparsame LED-Technik erfolgen, welche mit tageslicht- und präsenzabhängiger Steuerung ausgestattet wird. Für den Wettkampfbetrieb kann diese Ansteuerung außer Kraft gesetzt werden.

Durch die Umrüstung soll sich die Ausleuchtung verbessern und der jährliche Stromverbrauch um circa 29.000 Kilowattstunden reduziert werden. Die jährlichen CO₂-Emissionen sollen um 11,3 Tonnen reduziert werden.

Elf Firmen wurden in einer beschränkten Ausschreibung zur Angebotsabgabe aufgefordert, eine Firma hat ein Angebot abgegeben. Der Auftrag soll somit an die Firma Elektro Hestermann GmbH aus Mosbach vergeben werden. Die Auftragssumme beträgt 81.124 Euro brutto.

Eine Förderung beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wurde beantragt, die Zusage steht noch aus. Die Umrüstung soll in den Sommerferien erfolgen, der vorzeitige Beginn wurde genehmigt.

Auf der Tagesordnung stehen zudem mehrere Bauanträge und Bauvoranfragen. Nur bei einer Voranfrage schlägt die Verwaltung vor, das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen.