Höpfingen. (jam) Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr kehrt "Meet the Heat" am Samstag, 21. Juni, nach Höpfingen zurück, um das Festival-Gelände am Mantelsgraben erneut in eine pulsierende Open-Air-Bühne zu verwandeln – veranstaltet von der FGH70 "Höpfemer Schnapsbrenner".

Besucher erwartet ein musikalisches und kulinarisches Sommer-Highlight. Ab 14.30 Uhr öffnen sich die Tore, und es heißt erneut: Bühne frei für ein energiegeladenes Freilufterlebnis mit sechs Live-Bands, vielfältigem Essens- und Getränkeangebot und einer unverwechselbaren Festival-Stimmung.

Das musikalische Line-up verspricht beste Unterhaltung für Rock-Liebhaber und Festival-Fans: "Eternal Teenage" bringt mit Rock, Punkrock und New Metal ordentlich Schwung auf die Bühne. "Free Daze" verbindet Rock mit Soul, Reggae und 80er-Vibes – ein Sound, der zum Tanzen einlädt. "Suitable Bastards" sorgen mit ihrem Highway-Rock’n’Roll und dem Flair der 70er für nostalgische Festival-Momente, während "Down for Life" mit ihrem Comeback und Grunge- und Hardcore-Klängen aus den 90ern überzeugt.

Ebenfalls mit dabei ist die Kult-Formation "5k and the Elephant" mit einer Mischung aus Grunge, Alternative und Punk – rosa Elefant inklusive. Die Band "Legend", die mit einem Set voller Hard’n’Heavy-Klassiker für echte Rock-Atmosphäre sorgt, rundet das musikalische Programm ab. Jede Band bringt dabei ihren ganz eigenen Stil mit – von ehrlichen Texten über eingängige Riffs bis hin zu kraftvoller Bühnenpräsenz.

Neben dem musikalischen Programm wartet das Festival mit einem kulinarischen Angebot auf, das weit über typische Festival-Verpflegung hinausgeht. Besonders begehrt ist der hausgemachte Rollbraten im Brötchen, der mittlerweile Kultstatus genießt. Eine breite Auswahl an Getränken ergänzt das Angebot – von Bier und Cocktails bis hin zu alkoholfreien Erfrischungen.

Der Vorverkauf für das Festival läuft bereits. Tickets sind online unter fgh70.ticket.io sowie vor Ort bei Friseur "Querschnitt" in Höpfingen und Schuh Müller in Walldürn erhältlich. Der Preis im Vorverkauf liegt bei 15 Euro (zuzüglich Gebühren), an der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro. Da die Ticketanzahl begrenzt ist, lohnt sich frühes Zugreifen – insbesondere für Gruppen oder Fans bestimmter Bands.

Doch damit nicht genug: Das "Meet the Heat"-Wochenende wird am Sonntag, 22. Juni, im Rahmen des traditionellen Schlachtfests der "Höpfemer Schnapsbrenner" fortgesetzt. Ein Familiennachmittag mit XXL-Sandkasten, Kinderschminken, Kaffee und Kuchen sowie herzhaften Gerichten soll für einen entspannten Tag für Groß und Klein sorgen.

Am Montag, 23. Juni, bietet die FGH70 dann noch eine "Schnapsbrenner-Mittagspause" an – mit leckeren Speisen, kühlen Getränken und geselligem Ambiente für alle, die sich eine kleine Auszeit gönnen möchten.

Aktuelle Infos zum Festival, Band-Updates, Ablaufpläne und Festival-Merchandise gibt es auf Instagram (@meettheheat.festival), im offiziellen WhatsApp-Kanal der "Schnapsbrenner" sowie im Online-Shop (shop.fgh70.de).