Höpfingen. (adb) Zum Verhängnis wurde einem türkischen Lastwagen-Gespann am Donnerstag die enge wie spitzwinklige Abzweigung von der Bahnhofstraße in die Dornberger Straße: Der aus einer Renault-Zugmaschine und einem Auflieger bestehende Sattelzug hatte sich am späten Vormittag im Einmündungsbereich verkeilt. Mithilfe eines Fachunternehmens musste der Zug aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Bei dem Malheur wurde die erst im vergangenen Jahr sanierte Straßendecke an verschiedenen Stellen beschädigt. Zur Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Durchfahrt war am frühen Nachmittag wieder möglich. Seitens der Anwohner wurde das Fehlen einer entsprechenden Beschilderung moniert.

Ort des Geschehens

In unregelmäßigen Abständen, aber doch immer wieder sei es in der Vergangenheit zu vergleichbaren Zwischenfällen gekommen.