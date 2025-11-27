Höpfingen. (ro) Der 26. "Höpfemer Weihnachtsmarkt" ist bis in die Abendstunden hinein ein beliebter Treffpunkt mit besonderem Flair. Er findet in diesem Jahr am Samstag, 29. November, gemeinsam mit dem 37. Skibasar statt. Veranstaltet wird er vom Förderverein Große Sporthalle in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Höpfingen. Der Weihnachtsmarkt öffnet um 13 Uhr in der Sporthalle sowie im angrenzenden Bereich der Jahnstraße.

Ein Höhepunkt für die jüngsten Besucher ist wie jedes Jahr der Besuch des Nikolaus mit Knecht Ruprecht. Viele Kinder werden ab 15 Uhr bereits gespannt auf die beiden warten.

Im Mittelpunkt stehen auch diesmal die Hobbykünstler-Ausstellung, das Kinderkarussell sowie ein buntes musikalisches Programm, das die Jugendkapelle und der Gesangverein Höpfingen gestalten. Zusätzlich führt die Kinderkrippe St. Martin das Kasperltheater "Die Wunschblume" auf – jeweils um 16 und 17 Uhr in der Aula. Für das leibliche Wohl sorgen die Höpfinger Vereine und engagierte Privatpersonen. Kaffee- und Kuchenliebhaber kommen in der Cafeteria der Sporthalle auf ihre Kosten. Zahlreiche Verkaufsstände bieten in stimmungsvoller Atmosphäre Weihnachtsschmuck, Handarbeiten und Geschenke an.

Der Skibasar, der erstmals 1987 stattfand, wird erneut vom Tauberbischofsheimer Fachgeschäft Sport Hofmann unterstützt. Die Skitauschbörse in der Sporthalle nimmt von 10 bis 12 Uhr Wintersportartikel an. Der Verkauf – sowohl gebrauchter als auch neuer Ausrüstung – findet von 13 bis 17 Uhr statt.