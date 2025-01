Von Ann-Kathrin Frei

Neckar-Odenwald-Kreis. Regen oder Schnee, Wind, eine graue Wolkendecke und Temperaturen um die Null Grad Celsius. Die eigenen vier Wände bei einem solchen Wetter zu verlassen, fällt dann nicht immer leicht. Zu gemütlich scheint die eigene Couch zu sein, zu warm die Kuscheldecke und zu spannend die Serie oder das Buch. Doch auch bei schlechtem Wetter hält der Neckar-Odenwald-Kreis einiges an Abwechslung bereit. Ob ein erlebnisreicher Ausflug in die Tropfsteinhöhle, ein entspannender Tag in der Katzenbuckeltherme, ein bereichernder Besuch in die Museen der Region – oder für die, bei denen es kein schlechtes Wetter gibt und es nur die richtige Kleidung braucht – ein Spaziergang durch den abwechslungsreichen Odenwald.

Wieder rein ins Warme – vor allem ins warme Wasser – geht’s in der Katzenbuckeltherme in Waldbrunn. Von Dienstag bis Freitag (10 bis 20 Uhr) und am Samstag und Sonntag (9 bis 20 Uhr) kann sich hier die ganze Familie entspannen. Und im warmen Außenbecken mit einer Temperatur von 34 Grad lässt sich auch schlechtes Wetter gut aushalten, noch dazu ist man dabei an der frischen Luft. Und wer richtig abschalten will, nimmt im Ruhebereich Platz, schaut auf die Wälder und die Ausläufer des Katzenbuckels.

Nicht wirklich warm, aber konstant auf 11 Grad Celsius ist die Temperatur in der Eberstadter Tropfsteinhöhle. Bei einer Luftfeuchtigkeit von etwa 95 Prozent erhält man spannende Einblicke in die 600 Meter lange Höhle. Und bevor’s in den Untergrund geht – der mit etwas Hilfe auch von Gehbehinderten oder Rollstuhlfahrern besichtigt werden kann – informiert man sich an verschiedenen Stationen des Besucherzentrums über die Erdgeschichte, die Entdeckung der Höhle und die Zeit des Muschelkalkmeeres. Führungen werden meist zu jeder vollen Stunde angeboten, geöffnet ist die Tropfsteinhöhle von November bis Ende Februar immer samstags, sonntags und an Feiertagen von 13 bis 16 Uhr.

Wer Abwechslung mit der ganzen Familie sucht, ist wohl im Paradiso in Buchen richtig. In diesem Indoorspielplatz können sich die Kleinen – aber auch die Großen – richtig austoben. Auf einer Fläche von über 2500 Quadratmetern gibt es verschiedene Spielmöglichkeiten wie große Hüpfburgen, Kartautos, Trampolintürme und Rutschen. Geöffnet hat das Spiele-Paradis dienstags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr.

Wer sich für die Geschichte unserer Region und darüber hinaus interessiert, wird in einem der zahlreichen Museen fündig werden. Ob das Schifffahrtsmuseum in Haßmersheim, bei dem man vor Anker gehen kann, das Heimatmuseum in Obrigheim, das die Wohnkultur von 1910 bis 1920 zeigt, oder das Museum in der Kreisstadt mit insgesamt sechs Gebäuden – das Angebot wird hier wohl nicht so schnell ausgehen. Hier sei jedoch angemerkt, dass die Öffnungszeiten sehr eingeschränkt sind, und man sollte sich vorher online darüber informieren.

Das barrierefreie Römermuseum in Osterburken hingegen hat auch über den Winter regelmäßig geöffnet und zeigt Funde aus der Region von Germanen und Römern. Man taucht ein in die Archäologie und die Kulturgeschichte beiderseits der römischen Grenze, des Limes. Es hat dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Im Siebenbürgischen Museum auf Schloss Horneck entdeckt man viel Spannendes über die Region Siebenbürgen, das sagenumwobene Transsilvanien im heutigen Rumänien – mehr als nur Geschichten über Dracula. Es hat mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Wen das Wetter nicht stört, wer passende Kleidung hat und die ganze Familie einpacken will, der kann auch den Schwarzacher Wildpark besuchen. Dieser hat bis Ende Februar samstags, sonntags sowie in den Ferien von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ein Rundweg mit barrierefreien Wegen führt den Besucher durch den 100.000 Quadratmetern großen Naturerlebnispark. Mehr als 400 einheimische und exotische Tiere leben dort; von Ziegen, über Dromedare bis zu Zebras gibt es viele Tiere zu entdecken.

Info: Weitere Ziele finden sich online unter www.tg-odenwald.de/erleben/reisetipps/ausflugsziele.