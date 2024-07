Hochhausen. (cao/zg) Jahrelang war die Gemeindeverbindungsstraße Hochhausen-Kälbertshausen "als Schlagloch-Eldorado mit erheblichem Gefahrenpotenzial für die Verkehrsteilnehmer in unserer Region bekannt", sagt Haßmersheims Bürgermeister Christian Ernst. Doch damit ist jetzt Schluss. Ab kommenden Samstag, 20. Juli, kann der Verkehr zwischen den beiden Orten wieder rüttelfrei rollen. Pünktlich zum Freibadfest in Hochhausen wird die Sperrung der nun frisch sanierten Straße aufgehoben.

Einstimmig hatte der Gemeinderat Ende März dieses Jahres die knapp 300.000 Euro teure Instandsetzung in Auftrag gegeben, im Juni gingen die Arbeiten dann los. Neben einer punktuellen Unterbauverbesserung sowie der Graben- und Bankettpflege neben der Straße wurde die gesamte Asphaltschicht auf einer Fläche von rund 9800 Quadratmetern erneuert.

Einweihung und Freibadfest

Die Baumaßnahme ging von der Gemarkungsgrenze (nach dem Sportplatz Kälbertshausen) bis wenige Meter vor das Freibad in Hochhausen. Dort soll am Samstag ab 15.30 Uhr dann auch die offizielle Eröffnung der sanierten Straße zelebriert werden. Anschließend wird Bürgermeister Christian Ernst das Hochhausener Freibadfest gemeinsam mit dem Bäderteam der Gemeinde und den Freibadfreunden eröffnen.

Um 16.30 Uhr erfolgt der feierliche Fassbieranstich. Am Freibadkiosk gibt es alkoholfreie Getränke und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Cocktailbar öffnet um 20 Uhr, und Sängerin Christa Bethke sorgt für musikalische Stimmung. Der Erlös des Festes kommt dem Freibad zugute, über Spenden für weitere Projekte freuen sich die Freibadfreunde.

Am Freibadfest am Samstag ist durchgehender Badebetrieb von 10 bis 20 Uhr, ab 16 Uhr ist der Eintritt frei. Regulär öffnet das Freibad in Hochhausen täglich von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr, am Wochenende, an Feiertagen sowie in den Ferien von 10 bis 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter ist von 10 bis 12 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

Spendenkonto: Freibadfreunde Hochhausen, Iban: DE10.6746.0041.0033 1869 16.