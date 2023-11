Hettingen. (rüb) Arbeitskräftemangel, Inflation und jetzt auch noch ab 1. Januar die Mehrwertsteuererhöhung: Die Zeiten sind schwierig für die Gastronomie. Umso erfreulicher, wenn junge Menschen den Schritt in die Branche und in die Selbstständigkeit wagen wie Serdar Demir aus Hainstadt. Der 30-Jährige ist neuer Wirt des Sportheims des FC Viktoria Hettingen und wird dabei von seinem Jugendfreund Marco Müller (25, ebenfalls aus Hainstadt), seiner Familie und von Freunden unterstützt.

Gut zwei Jahre nach dem schnellen Aus für die Pizzeria "Manca" herrscht also wieder Leben im Sportheim, sehr zur Freude des FC, der am Dienstag in Person des Vorsitzenden Timo Steichler und des dritten Vorsitzenden Tobias Schmelcher zur Neueröffnung gratulierte. Beste Wünsche überbrachten auch die Gebietsverkaufsleiter Roland Brandt und Selina Behringer von der Distelhäuser Brauerei und der mit dem FC treu verbundene Getränkelieferant Helmut Fessner (Dallau).

Die beiden gastronomischen Quereinsteiger Demir und Müller verbindet nicht nur eine Freundschaft, sondern auch das Interesse am regionalen Sport, und so sind ihnen die in vielen Orten leerstehenden Sportheime schon länger aufgefallen. So reifte die Idee, selbst als Wirte einzusteigen. Nach einigen Wochen im Probebetrieb folgte am 11. November die offizielle Eröffnung.

"Der Zuspruch war größer als erhofft", sagte Serdar Demir, und Marco Müller ergänzte: "Der Start ist geglückt!" Darauf möchten die Junggastronomen aufbauen und in den kommenden Wochen und Monaten weitere Gäste von sich und ihren Angeboten überzeugen. Ihr Ziel ist klar: Sie möchten das Sportheim langfristig betreiben. Sportler nach dem Training sind ebenso willkommen wie Gäste, die nur ein Bier trinken wollen, oder die Familie, die gemeinsam essen gehen möchte. Dabei setzen sie auf eine Speisekarte, die vom Schnitzel bis zum Wurstsalat, von Pizza über Tantuni (Kalbfleisch-Wraps) bis Langosch eine breite Auswahl bietet. Zudem sind Thementage angedacht. Die Gerichte sind auch zum Abholen.

"Wir hoffen, dass das neue Sportheim gut angenommen wird", erklärte Serdar Demir und dankte zugleich dem FC für die große Unterstützung. Wie Timo Steichler freute sich auch Roland Brandt über die Initiative der jungen Gastronomen und wünschte viel Erfolg.

In seiner Funktion als Ortsvorsteher begrüßte Timo Steichler die Bereicherung des gastronomischen Angebots in Hettingen. Die ersten Eindrücke seien durchweg positiv: Der neue Wirt und sein Team hätten sich als ebenso engagiert wie lernbegierig gezeigt. Gute Voraussetzungen dafür, dass das Sportheim wie von allen Seiten erhofft dauerhaft mit Leben erfüllt werden könnte.

Info: Das Sportheim ist täglich außer montags von 16 bis 22 Uhr geöffnet sowie am Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr. Telefon: 06281/96725.