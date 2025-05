Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Eltern aus Haßmersheim müssen bald tiefer in die Tasche greifen. Neben den Kitagebühren und Verpflegungskosten in den fünf örtlichen Einrichtungen steigen auch die Preise für das Mittagessen an der Friedrich-Heuß-Schule (FHS). Und das alles schon ab September statt zum Jahreswechsel, wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am