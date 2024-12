Hardheim/Walldürn. (jam) Die Polizeiposten Walldürn und Hardheim werden zum 1. Januar temporär organisatorisch zusammengelegt. Das teilt die Pressestelle der Polizei Heilbronn in einem internen Schreiben an die Kommunen mit. Als Ursache führt sie personelle Gründe an. Für die Hardheimer bedeutet dies, dass der Polizeiposten in der Bürgermeister-Henn-Straße nach dem Jahreswechsel zunächst

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote