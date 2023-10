Aldi-Ansiedung, Solarparks und Erfapark 2.0 kommen voran

Hardheim. (adb) 20 Tagesordnungspunkte in rund 80 Minuten: Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn (GVV), die am Donnerstag in der Erftalhalle tagte, hatte es in sich. Dass die Agenda so stramm bewältigt werden konnte, kann als Verdienst Stefan Grimms gelten: Der Hardheimer Bürgermeister und stellvertretende Verbandsvorsitzende führte souverän durch den Abend,

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote