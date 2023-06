Der gelernte Industriekaufmann ist in der Vereinswelt bestens verwurzelt, was als erste Voraussetzung angesehen werden kann. "Da ich seit Jahren den Getränkestand des Sommerfests mitorganisiere und an vielen Vereinsfesten – sei es von DLRG, DRK oder Feuerwehr – im Ausschank tätig bin, kenne ich mich gut aus. Ich weiß, was der Gast wünscht – und ich weiß, was ich mir als Gast wünsche", betont er. Dabei lässt er nicht unerwähnt, sein Angebot "speziell für Hardheim" auszurichten. "Ich kenne die Vereine und die Strukturen. In einem anderen Ort oder als Zugezogener hätte ich meine Pläne nie in die Tat umgesetzt", sagt er.

Hardheim. (adb) Ein gutes Bier gehört zum Anstoßen, ein Gläschen Wein vergoldet die Geselligkeit, und für die lieben Kleinen ist eine frisch gekühlte Limo das Größte: Das beweisen zahlreiche "Festle", die nach der Corona-Pandemie mehr denn je zelebriert werden. Um den Nachschub an Getränken muss man sich im Erftal nun keine Sorgen mehr machen: Zum 1. März gründete Daniel Kaufmann die Firma Getränke Kaufmann . Die Rhein-Neckar-Zeitung sprach mit dem 36-jährigen "Ur-Hordemer" über seine Intentionen und Ideen sowie alles, was noch kommt.

Bereits vor einigen Jahren hatte Kaufmann sich mit dem Gedanken getragen, einen Getränkeverkauf mit Fokus auf Lieferservice und Festzubehör aufzubauen. "Es stand mir schon länger der Sinn nach Selbstverwirklichung, aber ich wollte niemandem ins Gehege kommen", erklärt er. Die Schließung des traditionsreichen Getränke-Abholmarkts von Klaus (†) und Karin Gottschalk im vergangenen Sommer trug dann zur rascheren Umsetzung des Vorhabens bei: "Es war eine Versorgungslücke entstanden, die ich selbst gespürt habe. Beim Organisieren für die Vereine kamen viele und auch ich immer wieder auf einen Gedanken – schade, dass man nicht mehr zu Klaus und Karin gehen kann!" Nach jedem Fest habe man das Aus der Firma Gottschalk bedauert.

Das wiederum lockte Daniel Kaufmann Anfang des Jahres aus der Reserve. Mit dem Schritt in die nebenberufliche Selbstständigkeit betrat der Familienvater, der hauptberuflich als Disponent bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich tätig ist, trotz seiner Vorkenntnisse "völliges Neuland", wie er sagt.

Kein Grund jedoch zur Sorge: Zum einen gab ihm sein Onkel Helmut Busch viele wertvolle Tipps aus eigener Erfahrung, zum anderen konnte er sich auf die "Gründungswerkstatt" der IHK Rhein-Neckar und hilfreiche Sachliteratur verlassen. "Anfänglich stellte ich mir schon die Frage, wo ich anfange und wie ich es am besten aufbaue, welches Wissen ich benötige und was vielleicht nicht so wichtig wie gedacht ist", gibt der 36-Jährige zu bedenken. Allerdings lernte er auch eines: "Man kann sich vieles aneignen, wenn man es wirklich möchte. Geht nicht, gibt’s fast nicht!", räumt er im RNZ-Gespräch ein.

So ging es pünktlich zum meteorologischen Frühjahrsbeginn und damit zur "Festles-Saison" los. Das Sortiment war schnell klar. Wer sich mit der Karte befasst, merkt unterdessen eines: Großen Wert legt Daniel Kaufmann auf Regionalität. "Durch meine Kontakte, die ich über die Vereinsfeste seit Jahren pflege, wurde ich mit Distelhäuser, Herbsthäuser und Faust rasch einig", stellt er klar. Die Liebhaber des Rebensafts werden mit Wein der Becksteiner Winzergenossenschaft und dem Weingut Andreas Geier (Königheim) liebäugeln. Dazu kommen Softdrinks von Coca-Cola und Teinacher Mineralwasser. Kaufmann plant, sein Angebot zu erweitern: "Ich möchte auch mit anderen Brauereien und Wasserlieferanten übereinkommen", sagt er. Einen klassischen Abholmarkt schließe er jedoch aus: "Man sollte niemals ,niemals’‘ sagen, aber aktuell biete ich einen reinen Lieferservice für private Feiern sowie Vereins- und Firmen-Events an. Auch der klassische Heimservice mit einer Kiste Wasser pro Woche frei Haus ist derzeit nicht vorgesehen", erklärt er.

Die ersten Festbelieferungen, private Gelegenheiten und Vereinsfeiern hat Daniel Kaufmann bereits hinter sich. Zu den Kunden der ersten Stunde zählten die DLRG Hardheim und die Feuerwehr, der Musikverein Schweinberg und der Motorradclub "Wolfshaupt" Schweinberg. "Alle waren zufrieden und lobten mich für die nunmehr geschlossene Marktlücke, was für mich auch einen Ansporn darstellt. Vor allem am Festservice hat es gefehlt!", betont er erfreut.

Apropos Festservice: "Ich war überrascht davon, wie viel Platz Festgarnituren, Kühlschränke, Gläser und weiteres Zubehör beanspruchen", schildert der 36-Jährige. Besserung sei in Sicht: "Ab Herbst wird mir eine Halle in Hardheim zur Verfügung stehen", informiert er vorab. Jetzt bereitet sich Daniel Kaufmann aber erst einmal auf ein Wochenende vor, das viele Hardheimer nicht zu Unrecht als Höhepunkt des Jahres ansehen: Er wird das Sommerfest vom 16. bis 18. Juni mit Getränken beliefern.