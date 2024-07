Hardheim. (adb) Im Februar 1989 übernahm Dr. Elisabeth Mayer die Tierarztpraxis ihres unvergessenen Schwiegervaters Dr. Eduard Mayer (1924–2007). Seither betreute sie Generationen von Haustieren und deren Halter – um ihre Praxis nun an ihre Angestellte Susanne Stätzler zu übergeben und sich in den wohlverdienten Ruhestand zu begeben. Am Samstag fand die offizielle Übergabe im Rahmen einer kleinen und bewegenden Feierstunde statt.

Zunächst nutzte Dr. Elisabeth Mayer die Gelegenheit zu einer kurzen Rückblende: 1989 hatte sie sich mit ihrer Kleintierpraxis im Klingenweg niedergelassen und ab 1990 die Großtierpraxis ihres Schwiegervaters weitergeführt – durchaus bewegte Zeiten, wie sie anmerkte.

Nach der Geburt ihres ersten Sohns Hendrik stieg sie Anfang Mai 1990 wieder in den Alltagsbetrieb ein, was einen streng getakteten Kalender erforderte: "Die ersten drei Jahre kamen einem persönlichen Härtetest gleich. Morgens besuchte ich die Höfe, nachmittags hielt ich vor Ort meine Sprechstunden ab – und abends ging es wieder auf die Höfe", blickte sie zurück und hob hervor, "oft bis nach 21 Uhr unterwegs gewesen" zu sein.

Anfang 1993 stieg ihr Mann Gregor nach Abschluss seines Studiums mit ein und übernahm die Großtierpraxis, so dass sich Dr. Elisabeth Mayer zusehends auf den Kleintierbereich fokussierte. Kurz danach änderte sich die Adresse: "Nachdem die Praxisräume zu klein wurden, bezogen wir im Frühjahr 1997 den Neubau in der Thüringer Straße." Mit Anne-Rose Heß wurde 1995 die erste Auszubildende zur Tierarzthelferin eingestellt – um später wieder den Weg zurück in die Praxis zu finden.

In eigener Sache dankte die engagierte Tierärztin ihrer Belegschaft sowie ihrer Familie mit Ehemann Gregor und den Kindern Hendrik, Katharina und Thilo – nicht zu vergessen Tomas aus dem brasilianischen Belo Horizonte, der als Austauschschüler nach Hardheim kam und sein persönliches Glück im Erftal fand:

"Die Stimmung war meist heiter – und ich konnte mich stets auf alle verlassen! Auch die Arbeit mit den Tieren und der Kontakt zu ihnen und ihren Haltern hat mir persönlich viel Freude bereitet. Häufig glich es dabei wahrer Detektivarbeit, die Ursachen der Symptome herauszufinden – Tiere haben bekanntlich ihre eigene Sprache!", gab Dr. Elisabeth Mayer zu bedenken.

Die Tierärztin fügte in Anlehnung an ein Zitat Elke Heidenreichs an, fernab des Modeworts "Work-Life-Balance" ihre Erfüllung und ihr Glück in ihrer Praxis gefunden zu haben. Besondere Freude schenke ihr die glückliche Nachfolgelösung: Mit Susanne Stätzler führt die bisherige Assistentin die Praxis weiter. Sie übernimmt nicht nur ein gut bestelltes Haus, sondern auch ein ihr bekanntes Team, das sie seit 2020 verstärkt hatte. Nicht von der Änderung betroffen ist die Großtierpraxis, die Gregor Mayer unverändert weiterführt.

Nach dem Anstoßen übernahm Susanne Stätzler das Wort. In ihrer Ansprache bezog sie sich auf den hohen Wert individueller Therapien für Tiere: "Es gibt keine Standardbehandlungen, dafür aber eine ganzheitliche Verfahrensweise", merkte sie an und freute sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem "großartigen Team" und auf viele "tierische Patienten".

Bürgermeister Stefan Grimm rundete die Feierstunde ab, indem er die "über viele Jahre mit Herzblut geleistete Arbeit mit hohem persönlichem Aufwand" würdigte und Dr. Elisabeth Mayer für ihre Empathie im Umgang mit Tier und Mensch dankte. Im selben Atemzug unterstrich er, froh über die reibungslose und solide Nachfolge zu sein und sprach Susanne Stätzler die besten Wünsche aus.