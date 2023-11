Hardheim. (adb) Seit 60 Jahren gehören sie zusammen: Am Mittwoch feiern Maria und Peter Schenkel in Hardheim das Fest der diamantenen Hochzeit bei bemerkenswerter Vitalität und Fröhlichkeit. Das Jubelpaar ist in der Erftalgemeinde gut bekannt – nicht nur wegen Peter Schenkels jahrzehntelangem Wirken in der Feuerwehr, der er in besonderem Maße verbunden ist.

Peter Schenkel wurde 1943 im österreichischen Jabing geboren und kam 1948 nach Hardheim, als sein Vater aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte. Er war ein guter Schüler und wurde nach den Bundesjugendspielen 1956 mit der goldenen Ehrennadel des Leichtathletikverbands als bester Jungsportler des Altkreises Buchen ausgezeichnet: Die Begegnung mit dem damaligen Landrat Dr. Schmerbeck hat er nie vergessen. Nach der Schule erlernte er bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich den Beruf des Maschinenschlossers. Seinem Lehrbetrieb blieb er sein ganzes Arbeitsleben lang treu und ging 2003 in den Ruhestand.

Seine Freizeit gehört neben der Familie schon immer der Hardheimer Feuerwehr: Als Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr war es für Peter Schenkel eine Selbstverständlichkeit, 1961 in die aktive Wehr einzutreten. Mit seiner Ausbildung zum Gruppenführer an der Landesfeuerwehrschule Bruchsal legte er der Grundstein für seine imposante Feuerwehrkarriere: Er wurde Atemschutzträger, Ausbilder für Truppmann und Truppführer sowie einer der ersten Ausbilder des Altkreises Buchen.

Geehrt wurde er unter anderem mit der Floriansplakette, der silbernen und später der goldenen Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg sowie der silbernen Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbands. 1993 zum Oberbrandmeister befördert, war er stellvertretender Abteilungskommandant und stellvertretender Hauptkommandant der Hardheimer Wehr. 2003 wechselte er in die Altersabteilung und fungiert seither als deren Obmann sowohl der Abteilung Hardheim als auch der Gesamtfeuerwehr Hardheim mit Ortsteilen.

Er war 20 Jahre als Jugendwart und ebenso als stellvertretender Kreisjugendwart tätig – und wurde 1997 zum Ehrenmitglied der Hardheimer Wehr erhoben. Dem Feuerwehrausschuss gehört er nach wie vor an. Große Freude bereitete ihm das Aufarbeiten und Archivieren alter Bilder und Protokollbücher. "Ich bin seit 65 Jahren im Dienst der Feuerwehr!", freut er sich.

Stets konnte und kann er dabei auf den Rückhalt seiner Frau Maria zählen, die 1945 in Gerichtstetten geboren wurde. Sie besuchte die Hauswirtschaftsschule in Hardheim und arbeitete zunächst im elterlichen Betrieb mit, ehe sich eine Tätigkeit im Mosbacher Krankenhaus anschloss. Später war sie bei der Walldürner Firma Braun und zuletzt rund 25 Jahre lang im Hardheimer Krankenhaus beschäftigt.

Geheiratet wurde am 22. November 1963 auf dem Engelberg. Dem Jubelpaar wurden in den Folgejahren drei Kinder geschenkt; vier Enkel und fünf Urenkel vervollständigen das Familienglück. So werden der Feier der diamantenen Hochzeit – die RNZ schließt sich den Gratulanten mit besten Glück- und Segenswünschen an – sicher zahlreiche Gäste beiwohnen. Der Dankgottesdienst wird am Samstag, 25. November, um 10.30 Uhr in der Dornberger Kirche St. Stephanus gefeiert.