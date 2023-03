Hardheim. (jam) Wenn sich Bürger in Hardheim, Höpfingen oder Buch die Hände waschen, die Toilette benutzen oder duschen, läuft das verbrauchte Wasser an einem Ort zusammen: der Verbandskläranlage im Erftal. Sie bereitet das verunreinigte Wasser so auf, dass es die Kommunen anschließend bedenkenlos in die Erfa einleiten können. 30 Jahre lang hat die Kläranlage "einstraßig" diesen Dienst

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen